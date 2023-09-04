Як змінились ціни на хліб в Україні у вересені 2023. Аналіз цін на хлібобулочні продукти у серпні та вересні 2023

Відділ хлібобулочних продуктів у супермаркеті. Фото: tastingtable.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні кожен день змінюються ціни на продукти. Деякі продукти харчування, через сезонний фактор, дешевшають, але більшість, на жаль, дорожчає. Всьому виною війна, яка призвела до руйнування значної кількості інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, мости, заводи та фабрики. Це призвело до зниження виробництва та збільшення вартості товарів та послуг. В 2022 році рівень інфляції в Україні перевищив 20% і хоча експерти прогнозують у цьому році інфляцію на рівні 15,4%, це все ще досить високий показник.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися ціни на хлібобулочні продукти в Україні.

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Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

Більшість експертів прогнозують зростання цін із настанням холодів. Так на ціни вплинуть попит, експорт та, найважливіше, збільшення вартості палива та електроенергії в Україні.

Ці фактори, а також збільшення рівня зарплат та пенсій, враховуватимуться при формуванні цін на продукти восени та взимку, згідно з заявою заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дениса Марчука. Він прогнозує збільшення цін на овочі на рівні від 5% до 10%.

Втім, фахівці прогнозують, що різкого збільшення цін на овочі та фрукти українцям не варто очікувати, оскільки врожай був добрим і запасів достатньо. Проте варто зазначити, що витрати на зберігання можуть збільшитися.

Ціна на молочні продукти також залежатиме від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів, особливо при нестабільності енергосистеми. Очікується, що істотного підвищення цін не відбудеться, але ситуація може ускладнитися, якщо енергетична система стане нестабільною.

Також експерти прогнозують, що восени 2023 року подорожчає ключовий продукт українського столу — хліб. Ціни зростатимуть під впливом кількох факторів, повідомив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Він, оцінив, яким чином можуть змінитись ціни на цей соціально важливий продукт, та виділив основну причину зростання вартості.

За його словами, основною причиною збільшення цін є погіршення якості зерна нового врожаю через сильні опади та низький обсяг збору пшениці другого та третього класів. Дощі призвели до вимивання клейковини із зерна, що значно погіршило його якість.

Для компенсації поганої якості зерна будуть потрібні клейковина та ферментні препарати, що підвищить витрати. Саме тому вже восени очікується збільшення вартості хліба, приблизно на 5%.

Як змінилися ціни на хлібобулочні продукти в Україні у вересні

Ціни на лаваш

Середня ціна за 230 г лавашу у вересні становить 25,45 грн.

Середня ціна за 230 г лавашу у серпні становила 24,44 грн.

Ціни на лаваш у вересні зросли в середньому на 4 відсотка.

Ціни на лаваш. Фото: Мінфін

Ціни на батон

Середня ціна за 500 г батону у вересні становить 25,53 грн.

Середня ціна за 500 г батону у серпні становила 25,56 грн.

Ціни на батон у вересні майже не змінились.

Ціни на батон. Фото: Мінфін

Ціни на пшеничний хліб

Середня ціна за 600 г пшеничного хлібу у вересні становить 35,93 грн.

Середня ціна за 600 г пшеничного хлібу у серпні становила 32,96 грн.

Ціни на пшеничний хліб у вересні зросли в середньому на 9 відсотків.

Ціни на пшеничний хліб. Фото: Мінфін

Ціни на житній хліб

Середня ціна за 950 г житнього хлібу у вересні становить 32,70 грн.

Середня ціна за 950 г житнього хлібу у серпні становила 32,70 грн.

Ціни на житній хліб у вересні не змінились.

Ціни на житній хліб. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на бакалію і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.