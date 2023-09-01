Цены на хлеб — украинцев предупредили о подорожании

Хлеб в руках. Фото: google.com

Эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут вверх под давлением нескольких факторов.

Об этом рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

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Эксперт, в частности, оценил, как могут измениться цены на социально значимый продукт и назвал ключевую причину подорожания.

По его словам, главной причиной роста цен является ухудшение качества зерна нового урожая из-за обильных осадков и низкого объема сбора пшеницы второго-третьего классов. Так, зерно приобрело вес благодаря дождям, которые вымыли клейковину, существенно ухудшив качество зерна.

Плохое качество зерна будут повышать благодаря клейковине и ферментным препаратам, что приведет к росту расходов.

Поэтому уже осенью хлеб начнет расти в стоимости. Цена повысится на около 5%.

"Если повышаем качество муки — уменьшается выход массы муки по объему сырья. Хлебопекари вносят дополнительные ингредиенты, расходы растут. Надо искать, как компенсировать", — пояснил он.

Ранее эксперты прогнозировали, что хлеб ежемесячно будет добавлять в этом году 0,5-1%, поэтому к концу года, в частности пшеничный хлеб (650 г) подорожает на 4-8%, до 34,65 грн, цена на батон — на 4-8%, до 24,15 грн. Причины — подорожание бензина и дизтоплива, а также увеличение цен на электроэнергию в стране.

По данным сайта Минфин, в частности, за месяц хлеб пшеничный (600 гр) подорожал почти на 2 гривны.

Источник: Минфин

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Напомним, на украинском рынке фиксируют спад цен на ряд популярных овощей. В частности, за семь дней в два раза упала оптовая стоимость тепличных огурцов, на четверть — моркови.

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