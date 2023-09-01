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В Україні подорожчає хліб: які будуть ціни восени

1 вересня 2023 10:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на хліб — українців попередили про подорожчання
Хліб у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.

Про це розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

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Як зміняться ціни на хліб восени

Експерт, зокрема, оцінив, як саме можуть зміниться ціни на соціально значущий продукт та назвав ключову причину подорожчання.

За його словами, головною причиною зростання цін є погіршення якості зерна нового врожаю через рясні опади та низький обсяг збору пшениці другого-третього класів. Так, зерно набуло ваги завдяки дощам, які вимили клейковину, суттєво погіршивши якість зерна.

Погану якість зерна будуть підвищувати завдяки клейковині та ферментним препаратам, що призведе до зростання витрат.

Через це вже восени хліб почне зростати у вартості. Ціна підвищиться на близько 5%.

"Якщо підвищуємо якість борошна — зменшується вихід маси борошна щодо об'єму сировини. Хлібопекарі вносять додаткові інгредієнти, витрати зростають. Треба шукати, як компенсувати", — пояснив він.

Раніше експерти прогнозували, що хліб щомісяця цьогоріч додаватиме 0,5-1%, тому до кінця року, зокрема пшеничний хліб (650 г) подорожчає на 4-8%, до 34,65 грн, ціна на батон — на 4-8%, до 24,15 грн. Причини — подорожчання бензину та дизпального, а також зростання цін на електроенергію в країні.

За даними сайту Мінфін, зокрема, за місяць хліб пшеничний (600 гр) подорожчав майже на 2 гривні.

 

ціни на хліб
Джерело: Мінфін

Більше про ціни

Нагадаємо, на українському ринку фіксують спад цін на низку популярних овочів. Зокрема, за сім днів удвічі впала гуртова вартість тепличних огірків, на чверть — моркви.

Також ми писали, що на українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.

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