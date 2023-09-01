Ціни на хліб — українців попередили про подорожчання

Хліб у руках. Фото: google.com

Експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.

Про це розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

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Як зміняться ціни на хліб восени

Експерт, зокрема, оцінив, як саме можуть зміниться ціни на соціально значущий продукт та назвав ключову причину подорожчання.

За його словами, головною причиною зростання цін є погіршення якості зерна нового врожаю через рясні опади та низький обсяг збору пшениці другого-третього класів. Так, зерно набуло ваги завдяки дощам, які вимили клейковину, суттєво погіршивши якість зерна.

Погану якість зерна будуть підвищувати завдяки клейковині та ферментним препаратам, що призведе до зростання витрат.

Через це вже восени хліб почне зростати у вартості. Ціна підвищиться на близько 5%.

"Якщо підвищуємо якість борошна — зменшується вихід маси борошна щодо об'єму сировини. Хлібопекарі вносять додаткові інгредієнти, витрати зростають. Треба шукати, як компенсувати", — пояснив він.

Раніше експерти прогнозували, що хліб щомісяця цьогоріч додаватиме 0,5-1%, тому до кінця року, зокрема пшеничний хліб (650 г) подорожчає на 4-8%, до 34,65 грн, ціна на батон — на 4-8%, до 24,15 грн. Причини — подорожчання бензину та дизпального, а також зростання цін на електроенергію в країні.

За даними сайту Мінфін, зокрема, за місяць хліб пшеничний (600 гр) подорожчав майже на 2 гривні.

Джерело: Мінфін

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