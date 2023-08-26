Ціни в Україні — у магазинах підскочили ціни на м'ясо у серпні

Продавець у магазині. Фото: Unplush

В українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас, за місяць ціна впала на сало.

Такі дані моніторингу наводить портал Мінфін.

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Як подорожчало м'ясо у серпні

Згідно з цими даними, порівняно з минулим місяцем ціни зросли на свинину. Подорожчали лопатка, ошийок, підчеревок, ребра та шашлик.

Вартість різних видів свинини змінилась так:

лопатка подорожчала до 189,07 грн/кг (місяць тому ціна становила 186,77 грн/кг);

ошийок — до 258,53 грн/кг (252,90 грн/кг у липні);

підчеревок — до 181,24 грн/кг (181,02 грн/кг у липні),

ребра — до 182,96 грн/кг (179,65 грн/кг у липні)

шашлик — до 219,61 грн/кг (206,49 грн/кг у липні)

Джерело: Minfin

На що знизились ціни

У серпні вартість домашнього сала порівняно з липнем не змінилися, становить 254 грн/кг. Водночас, солоне суттєво подешевшало. Якщо під кінець липня коштувало 263,03 грн/кг, то в серпні — 244,45 грн/кг.

Свиняча грудинка знизилася в ціні з 180,60 до 172,41 грн/кг.

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, в Україні запровадили державний контроль за обігом генетично модифікованих продуктів. Це прописано у новому законі, який покликаний сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створити прозорі правила для ведення бізнесу, пов'язаного з ним.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.