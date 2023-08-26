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В магазинах дорожает мясо: как изменились цены в августе

26 августа 2023 11:26
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Цены в Украине — в магазинах подскочили цены на мясо в августе
Продавец в магазине. Фото: Unplush
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В украинских магазинах в августе 2023 года фиксируют удорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.

Такие данные мониторинга приводит портал Минфин.

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Как подорожало мясо в августе

Согласно этим данным, по сравнению с прошлым месяцем цены выросли на свинину. Подорожали лопатка, ошейок, подчеревок, ребра и шашлык.

Стоимость разных видов свинины изменилась так:

  • лопатка подорожала до 189,07 грн/кг (месяц назад цена составила 186,77 грн/кг);
  • ошейок — до 258,53 грн/кг (252,90 грн/кг в июле);
  • подчеревок — до 181,24 грн/кг (181,02 грн/кг в июле),
  • ребра — до 182,96 грн/кг (179,65 грн/кг в июле)
  • шашлык — до 219,61 грн/кг (206,49 грн/кг в июле)

 

цены
цены
Источник: Minfin

На что снизились цены

В августе стоимость домашнего сала по сравнению с июлем не изменилась, составляет 254 грн/кг. В то же время, соленое существенно подешевело. Если к концу июля стоило 263,03 грн/кг, то в августе — 244,45 грн/кг.

Свиная грудинка снизилась в цене со 180,60 до 172,41 грн/кг.

 

цены
Источник: Minfin

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Напомним, в Украине был введен государственный контроль за оборотом генетически модифицированных продуктов. Это прописано в новом законе, призванном способствовать детенизации рынка обращения ГМО и создать прозрачные правила для ведения бизнеса, связанного с ним.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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