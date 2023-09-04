Как изменились цены на хлеб в Украине в сентябре 2023 года. Анализ цен на хлебобулочные продукты в августе и сентябре 2023 года.

Отдел хлебобулочных продуктов в супермаркете. Фото: tastingtable.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине каждый день меняются цены на продукты . Некоторые продукти питания из-за сезонного фактора дешевеют, но большинство, к сожалению, дорожает. Всему виной война, приведшая к разрушению значительного количества инфраструктурных объектов, таких как дороги, мосты, заводы и фабрики. Это привело к снижению производства и увеличению стоимости товаров и услуг. В 2022 году уровень инфляции в Украине превысил 20%, и хотя эксперты прогнозируют в этом году инфляцию на уровне 15,4%, это все еще достаточно высокий показатель.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на хлебобулочные продукты в Украине.

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Большинство экспертов прогнозируют рост цен с наступлением холодов. Так, на цены повлияют спрос, экспорт и, самое важное, увеличение стоимости топлива и электроэнергии в Украине.

Эти факторы, а также увеличение уровня зарплат и пенсий будут учитываться при формировании цен на продукты осенью и зимой, согласно заявлению заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дениса Марчука. Он прогнозирует рост цен на овощи на уровне от 5% до 10%.

Впрочем, специалисты прогнозируют, что резкого увеличения цен на овощи и фрукты украинцам не стоит ожидать, поскольку урожай был хорошим и запасов достаточно. Однако следует отметить, что расходы на хранение могут увеличиться.

Цена на молочные продукты будет также зависеть от потребности в хранении сырья и готовых продуктов, особенно при нестабильности энергосистемы. Ожидается, что существенного повышения цен не произойдет, но ситуация может усугубиться, если энергетическая система станет нестабильной.

Также эксперты прогнозируют, что осенью 2023 года подорожает ключевой продукт украинского стола – хлеб. Цены будут расти под влиянием нескольких факторов, сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Он оценил, каким образом могут измениться цены на этот социально важный продукт, и выделил основную причину роста стоимости.

По его словам, основная причина увеличения цен — ухудшение качества зерна нового урожая из-за сильных осадков и низкого объема сбора пшеницы второго и третьего классов. Дожди привели к вымыванию клейковины из зерна, что значительно ухудшило его качество.

Для компенсации плохого качества зерна потребуются клейковина и ферментные препараты, что повысит расход. Именно поэтому уже осенью ожидается увеличение стоимости хлеба примерно на 5%.

Как изменились цены на хлебобулочные продукты в Украине в сентябре

Цены на лаваш

Средняя цена 230 г лаваша в сентябре составляет 25,45 грн.

Средняя цена за 230 г лаваша в августе составила 24,44 грн.

Цены на лаваш в сентябре выросли в среднем на 4%.

Цены на лаваш. Фото: Минфин

Цены на батон

Средняя цена 500 г батона в сентябре составляет 25,53 грн.

Средняя цена за 500 г батона в августе составила 25,56 грн.

Цены на батон в сентябре почти не изменились.

Цены на батон. Фото: Минфин

Цены на пшеничный хлеб

Средняя цена 600 г пшеничного хлеба в сентябре составляет 35,93 грн.

Средняя цена за 600 г пшеничного хлеба в августе составила 32,96 грн.

Цены на хлеб в сентябре выросли в среднем на 9 процентов.

Цены на пшеничный хлеб. Фото: Минфин

Цены на ржаной хлеб

Средняя цена 950 г ржаного хлеба в сентябре составляет 32,70 грн.

Средняя цена за 950 г ржаного хлеба в августе составила 32,70 грн.

Цены на ржаной хлеб в сентябре не изменились.

Цены на ржаной хлеб. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на бакалею и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .