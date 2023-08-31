Як змінились ціни на овочі в Україні у вересені 2023. Аналіз цін на банани, виноград та яблука та інші фрукти у серпні та вересні 2023

Відділ фруктів у супермаркеті. Фото: postharvest.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через війну в Україні значно зросли ціни практично на всі види товарів та послуг. Війна призвела до руйнування значної частини інфраструктури, включаючи дороги, мости, заводи та фабрики. Це призвело до скорочення виробництва та підвищення цін на товари та послуги. Рівень інфляції в Україні у 2022 році перевищив 20%. У 2023 році аналітики прогнозують інфляцію на рівні близько 15%. При цьому наразі в Україні сезонно дешевшають овочі та фрукти, які традиційно збираються протягом літа.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися ціни на фрукти в Україні.

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З літнім сезоном закінчується і період відносно дешевої їжі. При цьому деякі українські експерти висловлюють думку, що восени продукти харчування можуть подорожчати через холодну погоду. Інші ж, навпаки, стверджують, що зараз немає підстав для очікування зростання цін.

Так, згідно зі словами першого віце-президента Торгово-промислової палати України та члена Української ради бізнесу Михайла Непрана, наразі немає підстав для тривоги щодо цінової нестабільності, попри щоденні коливання на ринку. Він запевнив українців, що немає необхідності панікувати та масово скуповувати товари.

"Тож не треба бігти і купувати собі запас макаронів, цукор, олію абощо. Коливання цін, звісно, може бути, адже це ринок, проте я вчора спеціально помоніторив по деяких магазинах полиці, і вони просто забиті продукцією. Ті ж макарони є як українські, так й італійські, польські. На деякі є знижка. Тому причин для паніки немає", — зауважив Непран.

Експерт також зазначив, що виробники курятини наразі не бачать необхідності піднімати ціни на свою продукцію. Непран підкреслив, що ринкові умови визначають ціноутворення, і навіть в ситуації війни ціни в Україні залишаються відносно стабільними. Експерт також наголосив, що громадянам не слід створювати штучні панічні настрої.

При цьому наразі українські виробники картоплі змушені знижувати ціни. Згідно з даними проекту EastFruit, головною причиною такої тенденції є початок збиральних робіт в основних регіонах виробництва, що призвело до збільшення постачання картоплі на ринок.

Згідно з даними, отриманими під час щоденного моніторингу проєкту, поточні відпускні ціни на картоплю коливаються в діапазоні 6-9 грн/кг, що в середньому на 17% нижче, ніж на кінець попереднього робочого тижня. Крім того, фермери зазначають, що споживачі стали більш вимогливими до якості продукції. Тоді як раніше навіть дрібна картопля успішно продавалася, нині вона має низький попит.

Ба більше, у поточний період ціни на картоплю на ринку України в середньому на 10% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники ринку вважають, що найближчим часом не варто очікувати зростання цін, враховуючи значні обсяги картоплі, що є на ринку.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні

Ціни на апельсини

Середня ціна за 1 кг апельсинів у серпні становить 78,35 грн.

Середня ціна за 1 кг апельсинів у липні становила 67,53 грн.

Ціни на апельсини у серпні зросли в середньому на 16 відсотків.

Ціни на апельсини. Фото: Мінфін

Ціни на банани

Середня ціна за 1 кг бананів у серпні становить 39,92 грн.

Середня ціна за 1 кг бананів у липні становила 44,78 грн.

Ціни на апельсини у серпні впали в середньому на 12 відсотків.

Ціни на банани. Фото: Мінфін

Ціни на виноград

Середня ціна за 1 кг винограду у серпні становить 81,75 грн.

Середня ціна за 1 кг винограду у липні становила 44,78 грн.

Ціни на виноград у серпні впали в середньому на 89 відсотків.

Ціни на виноград. Фото: Мінфін

Ціни на лимони

Середня ціна за 1 кг лимонів у серпні становить 73,93 грн.

Середня ціна за 1 кг лимонів у липні становила 76,28 грн.

Ціни на лимони у серпні впали в середньому на 3 відсотка.

Ціни на лимони. Фото: Мінфін

Ціни на мандарини

Середня ціна за 1 кг мандаринів у серпні становить 94,95 грн.

Середня ціна за 1 кг мандаринів у липні становила 90,02 грн.

Ціни на мандарини у серпні зросли в середньому на 3 відсотка.

Ціни на мандарини. Фото: Мінфін

Ціни на яблука

Середня ціна за 1 кг яблук у серпні становить 25,41 грн.

Середня ціна за 1 кг яблук у липні становила 38,21 грн.

Ціни на яблука у серпні впали в середньому на 50 відсотків.

Ціни на яблука. Фото: Мінфін

Ціни на полуницю

Середня ціна за 1 кг полуниці у серпні становить 239,10 грн.

Середня ціна за 1 кг полуниці у липні становила 196,53 грн.

Ціни на полуницю у серпні впали в середньому на 21 відсоток.

Ціни на полуницю. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на бакалію і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на фрукти.