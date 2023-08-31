Как изменились цены на овощи в Украине в сентябре 2023 года. Анализ цен на бананы, виноград и яблоки и другие фрукты в августе и сентябре 2023 года

Отдел фруктов в супермаркете. Фото: postharvest.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за войны в Украине значительно выросли цены практически на все виды товаров и услуг. Война привела к разрушению большого числа инфраструктурных объектов, включая дороги, мосты, заводы и фабрики. Это привело к сокращению производства и повышению цен на товары и услуги. Уровень инфляции в Украине в 2022 году превысил 20%. В 2023 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне около 15%. При этом в Украине сезонно дешевеют овощи и фрукты, которые традиционно собираются в течение лета.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на фрукты в Украине.

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С летним сезоном заканчивается и период относительно дешевой еды. При этом некоторые украинские эксперты высказывают мнение, что осенью продукты питания могут подорожать из-за холодной погоды. Другие же, напротив, утверждают, что сейчас нет оснований для ожидания роста цен.

Так, согласно словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины и члена Украинского совета бизнеса Михаила Непрана, пока нет оснований для тревоги относительно ценовой нестабильности, несмотря на ежедневные колебания на рынке. Он заверил украинцев, что нет необходимости паниковать и массово скупать товары.

"Так что не надо бежать и покупать себе запас макарон, сахар, масло или что-то еще. Колебания цен, конечно, может быть, ведь это рынок, однако я вчера специально мониторил по некоторым магазинам полки, и они просто забиты продукцией. Те же макароны есть как украинские, так и итальянские, польские. На некоторые есть скидка. Поэтому причин для паники нет", — заметил Непран.

Эксперт также отметил, что производители курятины пока не видят необходимости поднимать цены на свою продукцию. Непран подчеркнул, что рыночные условия определяют ценообразование, и даже в ситуации войны цены в Украине остаются относительно стабильными. Эксперт также подчеркнул, что гражданам не следует создавать искусственные панические настроения.

При этом украинские производители картофеля вынуждены снижать цены. Согласно данным проекта EastFruit, главной причиной такой тенденции является начало уборочных работ в основных регионах производства, что привело к увеличению поставок картофеля на рынок.

Согласно данным, полученным во время ежедневного мониторинга проекта, текущие отпускные цены на картофель колеблются в диапазоне 6-9 грн/кг, что в среднем на 17% ниже, чем к концу предыдущей рабочей недели. Кроме того, фермеры отмечают, что потребители стали более требовательны к качеству продукции. В то время как раньше даже мелкий картофель успешно продавался, сейчас он пользуется низким спросом.

Более того, в текущий период цены на картофель на рынке Украины в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка считают, что в ближайшее время не стоит ожидать роста цен, учитывая значительные объемы картофеля на рынке.

Как изменились цены на фрукты в Украине

Цены на апельсины

Средняя цена 1 кг апельсинов в августе составляет 78,35 грн.

Средняя цена за 1 кг апельсинов в июле составила 67,53 грн.

Цены на апельсины в августе выросли в среднем на 16%.

Цены на апельсины. Фото: Минфин

Цены на бананы

Средняя цена 1 кг бананов в августе составляет 39,92 грн.

Средняя цена за 1 кг бананов в июле составила 44,78 грн.

Цены на апельсины в августе упали в среднем на 12 процентов.

Цены на бананы. Фото: Минфин

Цены на виноград

Средняя цена за 1 кг винограда составляет 81,75 грн.

Средняя цена за 1 кг винограда в июле составила 44,78 грн.

Цены на виноград в августе снизились в среднем на 89 процентов.

Цены на виноград. Фото: Минфин

Цены на лимоны

Средняя цена за 1 кг лимона в августе составляет 73,93 грн.

Средняя цена на 1 кг лимонов в июле составила 76,28 грн.

Цены на лимоны в августе упали в среднем на 3%.

Цены на лимоны. Фото: Минфин

Цены на мандарины

Средняя цена за 1 кг мандаринов составляет 94,95 грн.

Средняя цена за 1 кг мандаринов в июле составила 90,02 грн.

Цены на мандарины в августе выросли в среднем на 3%.

Цены на мандарины. Фото: Минфин

Цены на яблоки

Средняя цена за 1 кг яблок в августе составляет 25,41 грн.

Средняя цена за 1 кг яблок в июле составила 38,21 грн.

Цены на яблоки в августе упали в среднем на 50%.

Цены на яблоки. Фото: Минфин

Цены на клубнику

Средняя цена за 1 кг клубники в августе составляет 239,10 грн.

Средняя цена за 1 кг клубники в июле составила 196,53 грн.

Цены на клубнику в августе упали в среднем на 21%.

Цены на клубнику. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на бакалею и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, на сколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также на фрукты.