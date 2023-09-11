Сколько стоят продукты на борщ в сентябре 2023 года

Украинский борщ. Фото: stockfood.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине болезненно ударила по экономическому благополучию украинцев. К сожалению, с начала российского вторжения, простым жителям страны приходится наблюдать неумолимый рост чисел на ценниках в супермаркетах и рынках. И даже если цены на определенные продукты могут упасть из-за сезонных колебаний, это все равно не может полностью компенсировать удорожание еды в целом.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления украинского борща и сравнили цены на эти же продукты, которые были в начале года.

Читайте также:

Что будет с ценами в Украине

Как это ни странно, но согласно статистическим данным, представленным Государственной службой статистики Украины, в августе 2023 года в стране была зафиксирована дефляция, что означает снижение потребительских цен на 1,1%.

Заслуживает внимания факт того, что годовая инфляция впервые за последние несколько лет составила менее 10%, а именно – 8,6% с августа 2023 года по август 2022 года. В начале 2023 года (за период с января по август) уровень инфляции в Украине был всего 2,5%.

По данным госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе упали на 3,7%. Особо заметным стало снижение цен на овощи, которые снизились на 37,6%, что является традиционным явлением для конца лета.

Цены на фрукты, зерновые продукты, подсолнечное масло, сыры и яйца также снизились на 0,1-4,2%. В то же время, цены на такие продукты, как сахар, сало, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция и безалкогольные напитки увеличились на 0,5-2%.

При этом в начале сентября в Украине наблюдается рост цен на живую свинину для убоя. Закупочные цены на свиней убойных кондиций оставались в диапазоне от 82,5 до 84,5 гривны за килограмм. Однако ситуация с региональными отличиями в ценах стала менее выраженной по сравнению с предыдущей неделей.

По данным аналитиков из ассоциации "Свиноводы Украины", средневзвешенная цена поднялась на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составила 83,3 гривны за килограмм.

Производители свинины отмечают повышение активности со стороны закупщиков, в особенности в условиях ограниченного предложения летом. У большинства поставщиков свинины объемы стали меньше стандартных, а средний вес убойных животных часто не достигает 110 килограммов, что снижает выход мясного сырья для переработки.

Такая ситуация на рынке создает сильнейшую конкуренцию и способствует увеличению стоимости товарных партий. Это фактически означает, что цены на розничную свинину пойдут вверх.

Сколько вы потратите на борщ в сентябре

Для сборки стоимости борща мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды, хлеба, растительного масла и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту в классический украинский борщ входят следующие продукты:

свинина – 400 г.

картофель – 4 шт. (примерно 750 г.)

свекла – 2 шт. (примерно 600 г.)

морковь – 1 шт (примерно 100 г.)

лук – 3 шт (примерно 400г.)

капуста белокочанная – 300 г.

Сколько стоил борщ в начале 2023 года:

Свинина – 165,90 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 400 г свинины — 66,36 грн.

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 4 шт. (750 граммов) картофеля – 7,32 грн.

Свекла — 12,10 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 2 шт. (600 граммов) свеклы – 7,26 грн.

Морковь — 26,49 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 1 шт. (100 граммов) моркови — 2,64 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 3 шт. (400 граммов) лука – 13,95 грн.

Капуста — 13,14 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 500 граммов капусты – 6,57 грн.

Чтобы приготовить борщ в начале 2023 года, вы бы потратили 104,10 грн.

Сколько борщ стоит в сентябре:

Свинина – 182,96 грн/кг. 400 граммов свинины — 73,18 грн.

Картофель — 9,86 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 4 шт. (750 граммов) картофеля – 7,39 грн.

Свекла — 8,56 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 2 шт. (600 граммов) свеклы – 5,13 грн.

Морковь – 11,00 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 1 шт. (100 граммов) моркови — 1,10 грн.

Лук — 8,07 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 3 шт. (400 граммов) лука – 4,42 грн.

Капуста — 8,15 грн/кг. По рецепту на приготовление борща нужно 500 граммов капусты – 4,26 грн.

Чтобы приготовить борщ в сентябре 2023 года, вы потратите 95,48 грн.

Несмотря на достаточно серьезный рост цены на свинину в Украине, удешевление сезонных продуктов смогло его нивелировать, что делает борщ в Украине в сентябре на 9 процентов дешевле, чем в начале года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .