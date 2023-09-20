Сколько стоят продукты на бограч в сентябре 2023 года

Бограч в тарелке. Фото: vsegdavkusno

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение значительно ухудшило финансовое положение граждан Украины. С начала войны цены на продукты в магазинах и рынках продолжали постоянно расти. Даже временное снижение цен на отдельные продукты из-за сезонных колебаний не может компенсировать общего увеличения стоимости продуктов в Украине.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления бограча и сравнили цены на эти же продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами в Украине

В августе 2023 года в Украине продолжилась тенденция, которую можно было наблюдать в предыдущих месяцах: овощи нового урожая продолжили дешеветь на продовольственном рынке. Эту информацию предоставил Госстат.

По данным статистического ведомства, цены снизились следующим образом:

Морковь подешевела на 63,0% и начала стоить 17,6 гривен за килограмм.

Цена на лук снизилась на 50,0%, достигнув 18,1 гривен за килограмм.

Свекла подешевела на 54,9%, и ее цена составила 14,6 гривен за килограмм.

Капуста стала дешевле на 52,7% и теперь стоит 11,0 гривен за килограмм.

Также стоит отметить, что гречневая крупа подешевела на 5,5%, снизившись до 45,6 гривен за килограмм.

Кроме того, согласно информации, предоставленной Госстатом, в августе 2023 года наблюдались следующие изменения в ценах на алкогольные и табачные товары:

Цены на водку выросли на 0,3%, достигнув отметки 120,8 гривны за бутылку объемом 0,5 литра.

Столовые вина украинских марок подешевели на 0,4%, снизившись до 109,1 гривны за бутылку объемом 0,7 литра.

Цены на пиво повысились на 0,2% и составили 31,3 гривен за бутылку объемом 0,5 литра.

Сигареты премиум-класса подорожали на 1,8%, стоимость пачки составила 91,8 гривен.

В свою очередь, в комментарии Национального банка Украины, снижение цен связано с замедлением годовой инфляции с 11,3% до 8,6%. Особенно ощутимо подешевела овощная агропродукция — на 25,7%.

При этом скорость роста цен в Украине оказалась значительно ниже прогнозируемой в "Инфляционном отчете" за июль текущего года. Это связано с большим количеством сырых продуктов, включая овощи и фрукты нового урожая на рынке. Темпы роста стоимости таких продуктов стремительно снизились до 3,4% в годовом исчислении.

В частности, овощная агропродукция стала дешевле на 25,7% благодаря увеличению предложения на рынке, что привело к падению цен на овощи и бахчевой культуры в потребительском секторе. Этот эффект был вызван благоприятными погодными условиями и увеличением сельского производства в некоторых регионах.

Сколько вы потратите на бограч

Для учета стоимости бограча мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту на четыре порции бограча нужно использовать следующие продукты:

Сало — 50 г.

Говядина — 800 г.

Картофель — 500 г.

Помидоры — 300 г.

Сладкие перцы — 200 г.

Лук — 260 г.

Сколько стоил бограч в начале 2023 года:

Сало — 189 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 50 граммов сала — 0,94 грн.

Говядина — 237,64 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 800 г говядины — 190,1 грн.

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 500 г картофеля — 4,88 грн.

Помидоры — 83,93 грн/л. По рецепту на приготовление бограчу нужно 300 г помидор — 25,17 грн.

Сладкие перцы — 153,28. По рецепту на приготовление бограчу нужно 200 г сладких перцев — 30,65 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 260 гр лука — 9,07 грн.

Чтобы приготовить бограч в начале 2023 года, вы бы потратили 260,81 грн.

Сколько стоит бограч в сентябре

Сало — 254 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 50 граммов сала — 1,27 грн.

Говядина — 245,16 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 800 г говядины — 196,12 грн.

Картофель — 10,69 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 500 г картофеля — 5,34 грн.

Помидоры — 43,14 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 300 г помидор — 12,94 грн.

Сладкие перцы — 128,25 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 200 г сладких перцев — 25,65 грн.

Лук — 12,27 грн/кг. По рецепту на приготовление бограчу нужно 260 гр лука — 3,19 грн.

Чтобы приготовить бограч в сентябре 2023 года, вы потратите 244,51 грн.

Несмотря на рост цен на говядину, сало и картофель в Украине по сравнению с началом года, удешевление сезонных продуктов смогло его нивелировать. Теперь приготовить бограч вареники выйдет на 6% дешевле, чем в январе.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.