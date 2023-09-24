Сколько стоят продукты на картофельные драники с грибами в сентябре 2023 года

Деруны с грибами. Фото: meta.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российская интервенция значительно усугубила финансовое положение украинских граждан. С самого начала войны цены на продукты в магазинах и рынках неуклонно росли. Правда, именно сейчас ценники в магазинах несколько замедлили свой рост и даже немного упали из-за сезонного фактора. Однако чем ближе к зиме, тем дороже будут продукты питания в Украине.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, с теми, что были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Сейчас в Украине все еще действуют летние цены на большинство продуктов. Однако осеннее увеличение стоимости продуктов питания уже не за горами. Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь в Украине начнут дорожать мясо, молочные продукты и яйца.

Кроме того, через 3-4 недели ожидается подорожание томатов, сладкого перца и других овощей, значительно подешевевших во время летнего сезона. А вот на муку и на растительное масло, наоборот, в ближайшее время цены расти не будут.

Впрочем, в этом сезоне в Украине не прогнозируется столь резкое увеличение стоимости основных овощей, как это произошло в прошлом году. Кроме того, цены на картофель могут даже дополнительно снизиться в ближайшие месяцы, а повышение стоимости ожидается только в начале 2024 года.

"Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть", — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Согласен с заместителем министра аграрной политики и вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордейчук. Он отметил, что в конце сентября - начале октября цены на картофель могут снизиться еще больше. Удорожание этого ключевого овоща не ожидается до середины или даже конца зимы.

"Мы видим тенденцию цен на картофель. Цена на ранний картофель в июне стартовала с 1,20 евро за кг, а за пределами ферм упала до 0,16 евро/кг. В то же время мы видим дефицит качественного картофеля. Поэтому супермаркеты предлагают более выгодную цену на картофель. хорошего качества на уровне 0,18-0,20 евро за кг Мы видим, что в сентябре-октябре на рынке будет излишек картофеля без возможности экспорта, что может означать, что цены могут даже снизиться.Цены могут вырасти в январе или феврале года, но это неясно", — подчеркнул он.

Сколько вы потратите на картофельные драники с грибами

Для составления стоимости картофельных дерунов с грибами мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту на приготовление шести порций картофельных дерунов с грибами нужно использовать следующие продукты:

Картофель — 1,2 кг.

Яйца — 1 шт.

Лук — 300 г.

Растительное масло — 100 мл.

Шампиньоны — 500 г.

Сметана — 200 г.

Сколько стоили деруны с грибами в начале 2023 года:

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 500 г картофеля – 11,71 грн.

Яйца — 73,47 грн за 10 шт. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 1 яйцо - 7,34 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 300 г лука — 10,46 грн.

Растительное масло — 83,93 грн за 850 г. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 100 мл растительного масла – 8,39 грн.

Шампиньоны — 117,31 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 200 г шампиньонов — 58,65 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 г. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 200 г сметаны – 22,81 грн.

Чтобы приготовить деруны с грибами в начале 2023 года, вы бы потратили 119,36 грн.

Сколько стоят деруны с грибами в сентябре:

Картофель — 10,76 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 500 г картофеля – 12,91 грн.

Яйца — 48,50 грн за 10 шт. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 1 яйцо - 4,85 грн.

Лук — 12,25 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 300 граммов лука – 3,67 грн.

Растительное масло — 56,92 грн за 850 г. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 100 мл растительного масла – 5,69 грн.

Шампиньоны — 120,72 грн/кг. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 200 г шампиньонов — 60,36 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 г. По рецепту на приготовление дерунов с грибами нужно 200 г сметаны – 22,42 грн.

Чтобы приготовить деруны с грибами в сентябре 2023 года, вы потратите 109,90 грн.

Несмотря на рост цен на картофель и шампиньоны в Украине по сравнению с началом года, существенное удешевление таких продуктов, как лук и яйца, смогло его нивелировать. Сейчас приготовить деруны с грибами выйдет почти на 8% дешевле, чем в январе 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .