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Що буде з цінами на продукти: прогноз на кінець осені

16 жовтня 2023 13:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — що буде з вартістю продуктів восени
Овочевий ринок. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти прогнозують сповільнення зниження рівня споживчих цін у жовтні 2023 року. Однак деякі види круп, овочі та фрукти продовжать дешевшати до кінця осені.

Про це повідомляють в "Інституті аграрної економіки".

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Що буде з цінами восени

Загалом, на споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої опустилися на 0,5% у вересні. При цьому на 12% подорожчали яйця, зросли ціни на вершкове масло, молоко, цукор, м'ясо та м'ясопродукти, сало та хліб. Найсуттєвіше, на майже 10%, подешевшали овочі.

Так, змінилися ціни на такі овочі:

  • морква подешевшала на 37,3%;
  • буряк — на 30%; 
  • цибуля ріпчаста — на 28,7%;
  • капуста білокачанна — 17,8%.

Примітно те, що цибуля та морква подешевшали проти грудня минулого року у понад двічі — на 58% й 50,7%, свідчать дані Державної служби статистики.

За словами директора інституту академіка НААН Юрія Лупенка, ціни на продукти, які подешевшали, у жовтні продовжать знижуватися тільки на деякі позиції, переважно овочі та фрукти. Також можливим є здешевлення соняшникової олії та цукру, деяких видів круп.

Більше про ціни в Україні

Нагадаємо, експерти попереджають про подорожчання харчових продуктів з наближенням холодів. Вже зараз відомо, на які саме товари ціни битимуть рекорди.

Також ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Додамо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

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