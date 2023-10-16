Цены в Украине — что будет со стоимостью продуктов осенью

Овощной рынок. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты прогнозируют замедление понижения уровня потребительских цен в октябре 2023 года. Однако некоторые виды круп, овощи и фрукты продолжат дешеветь до конца осени.

Об этом сообщают в Институте аграрной экономики.

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В целом, на потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки опустились на 0,5% в сентябре. При этом на 12% подорожали яйца, выросли цены на масло, молоко, сахар, мясо и мясопродукты, сало и хлеб. Существеннее всего, на почти 10%, подешевели овощи.

Так, изменились цены на такие овощи:

морковь подешевела на 37,3%;

свекла — на 30%;

лук репчатый — на 28,7%;

капуста белокочанная — 17,8%.

Примечательно то, что лук и морковь подешевели против декабря прошлого года более чем в два раза — на 58% и 50,7%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По словам директора института академика НААН Юрия Лупенко, цены на продукты, которые подешевели, в октябре продолжат снижаться только на некоторые позиции, преимущественно на овощи и фрукты. Также возможно удешевление подсолнечного масла и сахара, некоторых видов круп.

Больше о ценах в Украине

Напомним, эксперты предупреждают о подорожании пищевых продуктов с приближением холодов. Уже сейчас известно, на какие товары цены будут бить рекорды.

Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Добавим, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.