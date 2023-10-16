Цены в Украине — что будет со стоимостью продуктов осенью

Что будет с ценами на продукты: прогноз на конец осени
Эксперты прогнозируют замедление понижения уровня потребительских цен в октябре 2023 года. Однако некоторые виды круп, овощи и фрукты продолжат дешеветь до конца осени.
Об этом сообщают в Институте аграрной экономики.
Что будет с ценами осенью
В целом, на потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки опустились на 0,5% в сентябре. При этом на 12% подорожали яйца, выросли цены на масло, молоко, сахар, мясо и мясопродукты, сало и хлеб. Существеннее всего, на почти 10%, подешевели овощи.
Так, изменились цены на такие овощи:
- морковь подешевела на 37,3%;
- свекла — на 30%;
- лук репчатый — на 28,7%;
- капуста белокочанная — 17,8%.
Примечательно то, что лук и морковь подешевели против декабря прошлого года более чем в два раза — на 58% и 50,7%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По словам директора института академика НААН Юрия Лупенко, цены на продукты, которые подешевели, в октябре продолжат снижаться только на некоторые позиции, преимущественно на овощи и фрукты. Также возможно удешевление подсолнечного масла и сахара, некоторых видов круп.
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Напомним, эксперты предупреждают о подорожании пищевых продуктов с приближением холодов. Уже сейчас известно, на какие товары цены будут бить рекорды.
Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.
Добавим, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.
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