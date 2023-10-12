Ціни на вершкове масло — виробники накручують вартість через дефіцит сировини

У магазинах подорожчало вершкове масло: які зараз ціни
На полицях українських магазинів суттєво подорожчало вершкове масло за останній рік. Так, наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.
Такі дані навели у пресслужбі Асоціації виробників молока.
Ціни на вершкове масло
Як повідомили в Асоціації, наприкінці літа цей продукт коштував 350,09 грн/кг, у цей же період минулого року — за 298,04. Там зазначають:
- з-поміж українських марок найнижчі ціни на масло "Гармонія смаку" (жирність 73%) — 255,5 грн/кг;
- найвищі ціни на безлактозне масло (жирність 73%) марка "Клуб Сиру" — 442,6 грн.
Вартість імпортного масла значно вища. Воно у середньому коштувало 545,5 грн/кг. Це на близько 200 грн більше за ціну на український продукт.
За словами аналітиків Асоціації, вітчизняні підприємства скорочують обсяги поставок масла у країни Європейського Союзу (ЄС). Відомо про кілька факторів:
- у ЄС знижується вартість цього продукту;
- в Україні зменшуються запаси товару.
Там пояснили, що в Україні спостерігається дефіцит сировини, тому переробним підприємствам не вдалося влітку виробити достатньої кількості товару.
"Зараз національні переробники працюють на закриття потреб внутрішнього ринку де спостерігається активний попит на масло", — додали експерти.
Більше про ціни на продукти
Нагадаємо, Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.
Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.