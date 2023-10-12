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У магазинах подорожчало вершкове масло: які зараз ціни

12 жовтня 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на вершкове масло — виробники накручують вартість через дефіцит сировини
Покупець у магазині. Фото: miysvit
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів суттєво подорожчало вершкове масло за останній рік. Так, наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.

Такі дані навели у пресслужбі Асоціації виробників молока.

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Ціни на вершкове масло

Як повідомили в Асоціації, наприкінці літа цей продукт коштував 350,09 грн/кг, у цей же період минулого року — за 298,04. Там зазначають:

  • з-поміж українських марок найнижчі ціни на масло "Гармонія смаку" (жирність 73%) — 255,5 грн/кг;
  • найвищі ціни на безлактозне масло (жирність 73%) марка "Клуб Сиру" — 442,6 грн.

Вартість імпортного масла значно вища. Воно у середньому коштувало 545,5 грн/кг. Це на близько 200 грн більше за ціну на український продукт.

За словами аналітиків Асоціації, вітчизняні підприємства скорочують обсяги поставок масла у країни Європейського Союзу (ЄС). Відомо про кілька факторів:

  • у ЄС знижується вартість цього продукту;
  • в Україні зменшуються запаси товару.

Там пояснили, що в Україні спостерігається дефіцит сировини, тому переробним підприємствам не вдалося влітку виробити достатньої кількості товару.

"Зараз національні переробники працюють на закриття потреб внутрішнього ринку де спостерігається активний попит на масло", — додали експерти.

Більше про ціни на продукти

Нагадаємо, Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

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