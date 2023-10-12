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В магазинах подорожало сливочное масло: какие сейчас цены

12 октября 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на сливочное масло – производители накручивают стоимость из-за дефицита сырья
Покупатель в магазине. Фото: miysvit
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полках украинских магазинов значительно подорожало сливочное масло за последний год. Так, в конце лета масло жирностью 72,5-73% украинского производства продавали в среднем на 52,05 грн/кг дороже, чем в прошлом.

Такие данные привели в пресс-службе Ассоциации производителей молока.

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Цены на сливочное масло

Как сообщили в Ассоциации, в конце лета этот продукт стоил 350,09 грн/кг, в этот же период в прошлом году — за 298,04. Там отмечают:

  • самые низкие цены на масло "Гармония вкуса" (жирность 73%) — 255,5 грн/кг;
  • самые высокие цены на безлактозное масло (жирность 73%) марка "Клуб Сыра" — 442,6 грн.

Стоимость импортного масла значительно выше. Оно в среднем обошлось в 545,5 грн/кг. Это на около 200 грн больше цены на украинский продукт.

По словам аналитиков Ассоциации, отечественные предприятия сокращают объемы поставок масла в страны Европейского Союза (ЕС). Известно несколько факторов:

  • в ЕС снижается стоимость этого продукта;
  • в Украине уменьшаются запасы товара.

Там пояснили, что в Украине наблюдается дефицит сырья, поэтому перерабатывающим предприятиям не удалось выработать летом достаточного количества товара.

"Сейчас национальные переработчики работают на закрытие потребностей внутреннего рынка, где наблюдается активный спрос на масло", — добавили эксперты.

Больше о ценах на продукты

Напомним, Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

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