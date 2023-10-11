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В Україні дешевшає цибуля: за скільки можна придбати овоч

11 жовтня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні дешевшає цибуля: за скільки можна придбати овоч
Ріпчаста цибуля. Фото: pixabay.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні дешевшає цибуля. Так, зараз її можна придбати на 21% дешевше, ніж минулого тижня. Нині її ціна за кілограм коливається в межах 7 —12 гривень.

Про це повідомляє видання East Fruit.

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В Україні дешевшає цибуля

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, сьогодні українські фермери пропонують до продажу ріпчасту цибулю по 7 — 12 грн/кг. Це в середньому на 21% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Варто зауважити, що ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. Експерти ринку не виключають, що найближчими днями цибуля дешевшатиме і надалі.

Серед причин здешевлення продукту фахівці називають збільшення пропозиції на ринку. І при чому низької якості. Через дощі частина врожаю постраждала і довго зберігати його просто невигідно.  

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

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