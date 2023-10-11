Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине дешевеет лук: за сколько можно купить овощ arrow

В Украине дешевеет лук: за сколько можно купить овощ

11 октября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине дешевеет лук: за сколько можно купить овощ
Репчатый лук. Фото: pixabay.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине дешевеет лук. Так, сейчас его можно приобрести на 21% дешевле, чем на прошлой неделе. Сейчас его цена за килограмм колеблется в пределах 7-12 гривен.

Об этом сообщает издание East Fruit.

Читайте также:

В Украине дешевеет лук

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 7 — 12 грн/кг. Это в среднем на 21% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Следует заметить, что репчатый лук в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты рынка не исключают, что в ближайшие дни лук будет дешеветь и дальше.

Среди причин удешевления продукта специалисты называют увеличение предложения на рынке. И при чем низкого качества. Из-за дождей часть урожая пострадала и долго хранить его просто невыгодно.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз