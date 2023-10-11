В Украине дешевеет лук: за сколько можно купить овощ

Репчатый лук. Фото: pixabay.com

В Украине дешевеет лук. Так, сейчас его можно приобрести на 21% дешевле, чем на прошлой неделе. Сейчас его цена за килограмм колеблется в пределах 7-12 гривен.

Об этом сообщает издание East Fruit.

Читайте также:

В Украине дешевеет лук

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 7 — 12 грн/кг. Это в среднем на 21% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Следует заметить, что репчатый лук в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты рынка не исключают, что в ближайшие дни лук будет дешеветь и дальше.

Среди причин удешевления продукта специалисты называют увеличение предложения на рынке. И при чем низкого качества. Из-за дождей часть урожая пострадала и долго хранить его просто невыгодно.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.