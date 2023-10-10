Скільки коштують продукти на капусняк у жовтні 2023 року

Смачний капусняк. Фото: loveukraine.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням холодів в Україні завершиться сезон свіжих фруктів та овочів. Це означає, що, на жаль, закінчиться і період, коли можна було придбати продукти харчування за відносно низькими цінами. При цьому деякі товари вже почали дорожчати.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування капусняку та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За даними Всеукраїнської асоціації пекарів, очікується збільшення цін на хліб в Україні на 5-10% до кінця поточного року, і це торкнеться практично всього асортименту хлібобулочних виробів. Уже з початком жовтня очікується підвищення цін на хліб у межах 5%.

"Уже із жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2-3-го класу, здорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогодні в пекарів низькі зарплати, тож їх підвищення вкрай важливе для галузі", — пояснив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Втім є і гарні новини. До кінця 2023 року очікується зниження цін на гречку на українському ринку споживчих товарів як на рівні закупівельних цін, так і в роздріб. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Згідно з експертом, зміни у закупівельних цінах на гречку та її роздрібних цінах не відбуваються одночасно. Наприклад, якщо магазини закупили гречку по 80 гривень за кілограм минулого року, вони можуть продовжувати продавати її за цією ціною, поки не позбудуться старої партії товару, щоб уникнути збитків.

Ці додаткові витрати лягають на плечі споживачів, які змушені купувати дорогу гречку, попри відсутність підстав для подорожчання цього продукту. Це також призводить до зниження попиту та переповнення ринку, при тому що вже доступна гречка нового врожаю за нижчими цінами.

Однак, з урахуванням рекордного врожаю цього року, очікується зниження вартості гречки до кінця року. На сьогодні на ринку можна спостерігати різні пропозиції, з цінами в діапазоні від 35 до 70 гривень за кілограм. До кінця року ціни на гречку можуть знизитися до 30 гривень за кілограм для дешевших варіантів та до 55 гривень за кілограм для дорожчих сортів.

Великий врожай цього року, з площами посіву гречки у розмірі 141 тисяча гектарів і очікуваним урожаєм у 191 тисячу тонн проти потреб у країні у 130 тисячах тонн, також тиснутиме на зниження цін на гречку та забезпечуватиме задоволення споживчого попиту.

Скільки ви витратите на капусняк

Для складання вартості капусняку ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування шести порцій капусняку потрібно використати такі продукти:

Свинина (ребра) — 600 г,

Картопля — 700 г,

Капуста — 1 кг,

Цибуля — 150 г,

Морква — 150 г,

Пшоно — 150 г,

Помідори — 600 г,

Сало — 100 г.

Скільки коштував капусняк на початку 2023 року:

Свинина — 165,90 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 600 г свинини — 99,54 грн.

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 700 г картоплі — 6,83

Капуста — 13,14 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 1 кг капусты — 13,14 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 г цибулі — 5,20 грн.

Морква — 26,49 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 г моркви — 3,97 грн.

Пшоно — 30,57 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 грамів пшона — 4,58 грн.

Помідори — 83,93 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняку потрібно 600 г помідорів — 50,35 грн.

Сало — 189 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняку потрібно 100 г сала — 18,90 грн.

Щоб приготувати капусняк на початку 2023 року, ви витратили б 202,51 грн.

Скільки коштує капусняк у жовтні 2023 року:

Свинина — 182,96 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 600 г свинини — 109,77 грн.

Картопля — 8,47 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 700 г картоплі — 5,92 грн.

Капуста — 7,35 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 1 кг капусты — 7,35 грн.

Цибуля — 13,42 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 г цибулі — 2,01 грн.

Морква — 26,49 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 г моркви — 1,30 грн.

Пшоно — 33,90 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняка потрібно 150 грамів пшона — 5,08 грн.

Помідори — 67,94 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняку потрібно 600 г помідорів — 40,76 грн.

Сало — 254 грн/кг. За рецептом, на приготування капусняку потрібно 100 г сала — 25,40 грн.

Щоб приготувати капусняк у жовтні 2023 року, ви витратите 197,59 грн.

Завдяки низьким сезонним цінам на картоплю, моркву, помідори, капусту та цибулю, приготувати капусняк у жовтні вийде хоч і зовсім не набагато, але дешевше, ніж у січні 2023 року. Втім, варто зазначити, що свинина та сало з початку року значно здорожчали. Так, свинячі ребра здорожчали більш ніж на 10 відсотків, а сало взагалі подорожчало на 35 відсотків. Також слід відмітити зростання цін на пшоно. З початку року воно подорожчало на майже на 11 відсотків.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче.