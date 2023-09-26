Скільки коштують продукти на деруни у вересні 2023 року

Голубці на тарілці. Фото: amazingukraine.pro

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Із наближенням холодів закінчиться в Україні і сезон свіжих фруктів і овочів. Це означає, що, на жаль, підійде до кінця і період відносно дешевих продуктів харчування. Деякі продукти в Україні вже почали дорожчати, а експерти прогнозують подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування голубців та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Українські експерти прогнозують збільшення вартості практично всіх категорій товарів та продуктів восени цього року. Зокрема, будуть підвищені ціни на один із найпопулярніших товарів – хліб. Про це розповів радник директора агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин.

Експерт прогнозує, що восени неминуче відбудеться збільшення цін на хліб, оскільки вартість борошна зросла на 7%. Цього року фермери використовували менше добрив та засобів для захисту від шкідників. Коли почався сезон посіву пшениці озимої, ціни на добрива різко збільшилися, і, отже, у сільськогосподарських виробників не залишилося достатніх фінансових ресурсів.

Також найближчим часом очікується збільшення цін на м'ясо та птицю, які вже подорожчали на 10%. Тут здорожчення відбувається в тому числі через скорочення поголів'я тварин. Експерт наголосив, що наразі країна сильно залежить від імпорту.

Також очікується збільшення цін на молочні продукти на українському ринку у найближчому майбутньому. Цукор може стати проблемою через світовий дефіцит та проблеми в Індії. Незважаючи на гарний урожай цукрових буряків в Україні та збільшення площ для його посіву, ціни зростатимуть через залежність від світових цін та зростання експорту.

Крім того, на ринку тако спостерігається збільшення цін на цибулю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Це відбувається через активне зростанням попиту на цей товар із боку оптових підприємств і роздрібних мереж.

Втім, варто зазначити, що поточні ціни на цибулю в Україні все одно значно нижчі, ніж рік тому. Наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цибулю вдвічі дорожче, ніж зараз. Експерти ринку вважають, що це збільшення цін є тимчасовим явищем, оскільки збирання врожаю цибулі в українських фермах продовжується, і пропозиція залишатиметься високою до середини жовтня.

У 2023 році очікується зниження цін і на інші овочі порівняно з минулим роком. Вже зараз можна відзначити значне зниження цін на баклажани та моркву.

Наприклад, баклажани, які раніше продавалися за ціною 59 гривень за кілограм, наразі доступні по 20 гривень за кілограм. Вартість моркви та цибулі зменшилася вдвічі порівняно з минулим роком. Якщо у 2022 році морква коштувала 16 гривень за кілограм, то у 2023 році її можна придбати за 7-8 гривень.

Як підкреслює Іван Стефанишин, хоча очікується сезонне збільшення цін, все одно можна очікувати, що овочі будуть дешевшими загалом порівняно з 2022 роком до приходу перших заморозків.

Скільки ви витратите на голубці

Для складання вартості голубців ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих же самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування шести порцій голубців потрібно використати такі продукти:

Капуста — 2,5 кг.

М'ясний фарш (свинина) — 500 г

Рис — 250 г

Цибуля — 150 г

Морква — 150 г

Помідор — 300 г

Сметана — 350 г

Скільки коштували деруни з грибами на початку 2023 року:

Капуста — 13,14 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 2,5 кг капусты — 32,85 грн.

Свинина — 197,44 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 500 г свинини — 98,72 грн.

Рис — 73,29 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 250 грамів рису — 19,82 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 150 г цибулі — 5,20 грн.

Морква — 26,49 грн/кг. За рецептом, на приготування дерунів з грибами потрібно 150 г моркви — 3,97 грн.

Помідор — 83,93 грн/кг за рецептом, на приготування голубців потрібно 300 г помідорів — 25,17 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 г. За рецептом, на приготування голубців потрібно 350 г сметани — 40,02 грн.

Щоб приготувати голубці, на початку 2023 року ви би витратили 225,75 грн.

Скільки коштують голубці у вересні:

Капуста — 7,87 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 2,5 кг капусты — 19,67 грн.

Свинина — 257,38 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 500 г свинини — 128,69 грн.

Рис — 79,43 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 250 грамів рису — 19,85 грн.

Цибуля — 13,30 грн/кг. За рецептом, на приготування голубців потрібно 150 г цибулі — 1,99 грн.

Морква — 10,20 грн/кг. За рецептом, на приготування дерунів з грибами потрібно 150 г моркви — 1,53 грн.

Помідор — 61,34 грн/кг за рецептом, на приготування голубців потрібно 300 г помідорів — 18,40 грн.

Сметана — 38,61 грн за 350 г. За рецептом, на приготування голубців потрібно 350 г сметани — 38,61 грн.

Щоб приготувати голубці, у вересні 2023 року ви витратите 228,74 грн.

Незважаючи на низькі сезонні ціни на моркву, помідори, капусту та цибулю, приготувати голубці у вересні вийде хоч і зовсім не набагато, але дорожче ніж у січні 2023 року. Драйвером подорожчання цієї страви в першу чергу виступає свинина, ціна на яку, у порівнянні з початком року, зросла більш ніж на 30 відсотків.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.