Сколько стоят продукты на деруны в сентябре 2023 года

Голубцы на тарелке. Фото: amazingukraine.pro

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

По мере приближения холодов закончится в Украине и сезон свежих фруктов и овощей. Это означает, что, к сожалению, подойдет к концу и период относительно дешевых продуктов питания. Некоторые продукты в Украине уже начали дорожать, а эксперты прогнозируют удорожание почти всех групп продуктов и товаров.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления голубцов и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Украинские эксперты прогнозируют увеличение стоимости практически всех категорий товаров и продуктов осенью этого года. В частности, будут повышены цены на один из самых популярных товаров – хлеб. Об этом рассказал советник директора агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин.

Эксперт прогнозирует, что осенью неизбежно произойдет увеличение цен на хлеб, поскольку стоимость муки выросла на 7%. В этом году фермеры использовали меньше удобрений и средств защиты от вредителей. Когда начался сезон посева озимой пшеницы, цены на удобрения резко увеличились, и, следовательно, у сельскохозяйственных производителей не осталось достаточных финансовых ресурсов.

Также в ближайшее время ожидается рост цен на мясо и птицу, которые уже подорожали на 10%. Здесь удорожание происходит в том числе из-за сокращения поголовья животных. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время страна сильно зависит от импорта.

Также ожидается увеличение цен на молочные продукты на украинском рынке в ближайшем будущем. Сахар может стать проблемой из-за мирового дефицита и проблем в Индии. Несмотря на хороший урожай сахарной свеклы в Украине и увеличение площадей для ее посева, цены будут расти из-за зависимости от мировых цен и роста экспорта.

Кроме того, на рынке наблюдается увеличение цен на лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Это происходит из-за активного роста спроса на этот товар со стороны оптовых предприятий и розничных сетей.

Впрочем, стоит отметить, что текущие цены на лук в Украине все равно значительно ниже, чем годом ранее. В конце сентября 2022 года фермеры продавали лук вдвое дороже, чем сейчас. Эксперты рынка считают, что это увеличение цен является временным явлением, поскольку сбор урожая лука в украинских фермах продолжается, и предложение будет оставаться высоким до середины октября.

В 2023 году ожидается снижение цен и на другие овощи по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас можно отметить значительное снижение цен на баклажаны и морковь

Например, баклажаны, которые раньше продавались по цене 59 гривен за килограмм, доступны по 20 гривен за килограмм. Стоимость моркови и лука уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году морковь стоила 16 гривен за килограмм, то в 2023 ее можно приобрести за 7-8 гривен.

Как подчеркивает Иван Стефанишин, хотя ожидается сезонное увеличение цен, все равно можно ожидать, что овощи будут дешевле по сравнению с 2022 годом до прихода первых заморозков.

Сколько вы потратите на голубцы

Для составления стоимости голубцев мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления шести порций голубцов нужно использовать следующие продукты:

Капуста — 2,5 кг.

Мясной фарш (свинина) — 500 г

Рис — 250 г

Лук — 150 г

Морковь — 150 г

Помидор — 300 г

Сметана — 350 г

Сколько стоили деруны с грибами в начале 2023 года:

Капуста — 13,14 грн/кг. По рецепту, для приготовления голубцов требуется 2,5 кг капусты — 32,85 грн.

Свинина — 197,44 грн/кг. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 500 г свинины — 98,72 грн.

Рис — 73,29 грн/кг. По рецепту на приготовление голубцов нужно 250 граммов риса — 19,82 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 150 г лука — 5,20 грн.

Морковь — 26,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление дерунов с грибами нужно 150 г моркови — 3,97 грн.

Помидор — 83,93 грн/кг по рецепту, на приготовление голубцов нужно 300 г помидоров — 25,17 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 г. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 350 г сметаны — 40,02 грн.

Чтобы приготовить голубцы, в начале 2023 вы бы потратили 225,75 грн.

Сколько стоят голубцы в сентябре:

Капуста — 7,87 грн/кг. По рецепту, для приготовления голубцов требуется 2,5 кг капусты — 19,67 грн.

Свинина — 257,38 грн/кг. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 500 г свинины — 128,69 грн.

Рис — 79,43 грн/кг. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 250 граммов риса — 19,85 грн.

Лук — 13,30 грн/кг. По рецепту, на приготовление голубцов нужно 150 г лука — 1,99 грн.

Морковь — 10,20 грн/кг. По рецепту, на приготовление дерунов с грибами нужно 150 г моркови — 1,53 грн.

Помидор — 61,34 грн/кг по рецепту, на приготовление голубцов нужно 300 г помидоров — 18,40 грн.

Сметана — 38,61 грн за 350 г. По рецепту на приготовление голубцов нужно 350 г сметаны — 38,61 грн.

Чтобы приготовить голубцы, в сентябре 2023 вы потратите 228,74 грн.

Несмотря на низкие сезонные цены на морковь, помидоры, капусту и лук, приготовить голубцы в сентябре получится хоть и совсем ненамного, но дороже, чем в январе 2023 года. Драйвером подорожания этого блюда в первую очередь выступает свинина, цена на которую по сравнению с началом года выросла более чем на 30 процентов.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

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