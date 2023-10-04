Цены на гречку — как изменится стоимость крупы к концу 2023 года

Покупатель в магазине. Фото: google.com

На украинском потребительском рынке ожидается изменение стоимости гречневой крупы к концу 2023 года. Речь идет как о закупочных ценах на гречку, так и ценах в розницу.

Об этом рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

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Как изменятся цены на гречку

По словам эксперта, закупочная стоимость гречки и розничная цена в магазинах не меняются синхронно. Как правило, продуктовый ритейл является дополнительным звеном, соединяющим производителя и потребителя, компенсируя собственные расходы за гречневую крупу, закупленную ранее по большим ценам.

"Торговля ведет свою игру, не связанную с интересами ни потребителя, ни фермера", — отмечает специалист.

Так, если магазины закупили гречку в прошлом году фактически на пике дороговизны по 80 грн/кг, то через несколько месяцев могут держать на полках с такими же ценниками. Таким образом, пока не избавятся от дорогостоящего товара, цену не снизят, чтобы не иметь убытков.

Из-за этого расходы посредника ложатся на плечи потребителей, которые будут вынуждены покупать дорогую гречневую крупу, хотя для ее дороговизны нет предпосылок. Более того, сейчас украинцы не могут переплачивать, поэтому спрос снижается, что приводит к затовариванию рынка и излишки товара никак не могут распродать, в то время как уже доступна гречка нового урожая по значительно низкой цене.

Именно эти факторы говорят о дальнейшей тенденции понижения стоимости крупы.

Он отмечает, что сейчас, условно, на полках есть предложения и по 35 грн и по 70 грн за килограмм. К концу года дешевая может снизиться до 30 грн, а дорогая — до 55 грн, пояснил специалист.

Закупочные цены стабилизируются до 15 тыс. грн/т до конца года.

По информации е-биржи GrainTrade, закупочные цены на гречку у производителей еще ниже — в начале осени были на уровне 11-15 тыс. грн/т, а в июле-июне показатель составлял 30-40 тыс. грн.

На снижение стоимости гречихи повлияет рекордный урожай в этом году. Площади посева под гречкой составили 141 тыс. га, а урожай оценивают в 191 тыс. тонн при внутренних нуждах в 130 тыс. тонн. Поэтому отечественной гречневой крупы будет достаточно для удовлетворения спроса населения.

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Напомним, в украинских магазинах в октябре 2023 года продолжают активно расти цены на куриные яйца. Эксперты предупреждают, что этот продукт может снова достичь ценовых рекордов.

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