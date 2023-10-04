Ціни на гречку — як зміниться вартість крупи під кінець 2023 року

Покупець у магазині. Фото: google.com

На українському споживчому ринку очікується зміна вартості гречаної крупи під кінець 2023 року. Йдеться як про закупівельні ціни на гречку, так і ціни в роздріб.

Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

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Як зміняться ціни на гречку

За словами експерта, закупівельна вартість гречки та роздрібна ціна у магазинах не змінюються синхронно. Як правило, продуктовий ритейл є додатковою ланкою, що сполучає виробника та споживача, компенсуючи власні витрати за гречану крупу, яка була закуплена раніше за більшими цінами.

"Торгівля веде свою гру, не пов’язану з інтересами ні споживача, ні фермера", — наголошує фахівець.

Так, якщо магазини закупили гречку минулого року фактично на піку дорожнечі по 80 грн/кг, то й через кілька місяців можуть тримати на полицях з такими ж цінниками. Таким чином, доки не позбудуться дорогого товару, ціну не знизять, щоб не мати збитків.

Через це витрати посередника лягають на плечі споживачів, які будуть змушені купувати дорогу гречану крупу, хоч нині для її дорожнечі нема передумов. Більше того, зараз українці неспроможні переплачувати, тому попит знижується, що призводить до затоварювання ринку й надлишки товару ніяк не можуть дорозпродати, тоді як нині вже доступна гречка нового врожаю за значно нижчою ціною.

Саме ці фактори говорять про подальшу тенденцію зниження вартості крупи.

Він зауважує, що зараз, умовно, на полицях є пропозиції і по 35 грн і по 70 грн за кілограм. Під кінець року дешевша може знизитися до 30 грн, а дорожча — до 55 грн, пояснив фахівець.

Закупівельні ціни стабілізуються до рівня 15 тис. грн/т до кінця року.

За інформацією е-біржі GrainTrade, закупівельні ціни на гречку у виробників ще нижчі — на початку осені були на рівні 11-15 тис. грн/т, а в липні-червні показник становив 30-40 тис. грн.

На зниження вартості гречки вплине рекордний цьогорічний врожай. Площі посіву під гречкою сягнули 141 тис. га, а врожай оцінюють у 191 тис. тонн за внутрішніх потреб у 130 тис. тонн. Тому вітчизняної гречаної крупи буде достатньо для задоволення попиту населення.

Більше про ціни

Нагадаємо, в українських магазинах у жовтні 2023 року продовжують активно зростати ціни на курячі яйця. Експерти попереджають, що цей продукт може знову сягнути цінових рекордів.

Також ми писали, що в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.