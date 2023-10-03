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У магазинах стрімко дорожчають яйця: як змінилися ціни у жовтні

3 жовтня 2023 08:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у магазинах стрімко дорожчають яйця
Яйця у супермаркеті. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах у жовтні 2023 року продовжують активно зростати ціни на курячі яйця. Експерти попереджають, що цей продукт може знову сягнути цінових рекордів.

Про це свідчить інформація популярних мереж супермаркетів на порталі Мінфін.

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Як змінились ціни на яйця у жовтні

Вартість яєць, яка знижувалася кілька місяців поспіль, почала зростати наприкінці вересня і на початок жовтня середня ціна додала кілька гривень.

За даними моніторингового порталу, у жовтні яйця курячі "Квочка" продають у середньому за 50,99 грн за один десяток, тоді як місяць тому ціна становила 47,33 грн. "Ясенсвіт" реалізують за 51,83 грн замість 48,72 грн у вересні.

За даними Державної служби статистики, найбільше у вересні порівняно із серпнем подорожчали яйця. Ціни на них зросли на 35,4%, а у жовтні зростання продовжується.

 

ціни на яйця
Джерело: Мінфін

Прогнози експертів щодо цін

За словами експертів, ціни на яйця можуть зрости до понад третини. Різкі зміни пов’язані з приходом холодів, зростанням експортного попиту, а також цінами на українському енергоринку.

Як зазначив фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький, середня вартість десятка першої категорії до кінця поточного року може підвищитися до близько 50-52 грн, а найвищої — наблизитися до 80 грн.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні аналітики фіксують суттєве зростання середніх цін на популярну продукцію. У вересні 2023 року додало у вартості сало.

Також ми писали, що в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.

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