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В Україні рекордно подорожчають яйця: яких чекати цін

15 вересня 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на яйця — українців попередили про рекордне подорожчання
Яйця в упаковці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти попереджають, що в українських магазинах знову рекордно підскочать ціни на курячі яйця. Очікується, що перший виток подорожчання слід очікувати з настанням холодів.

Про це розповів фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

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Як зміняться ціни на яйця

За словами експерта, ціни на яйця можуть підвищитися до понад третини. Різкі зміни пов’язані з приходом холодної пори, зростанням експортного попиту, а також цінами на українському енергетичному ринку.

При цьому два фактори у формуванні ціни на яйця будуть визначальні:

  • перший — сезонний чинник через наближення зими;
  • другий — зростання обсягу експорту яєць на зовнішні ринки.

Так, Україна з початку року експортувала 35 тисяч тонн яєць. Показник на понад 94% більший проти обсягу минулого року.

Значне подорожчання енергоносіїв протягом липня-серпня вдарило по собівартості виробництва. Через це виробники змушені підвищувати ціни на продукцію.

Відтак, упродовж двох найближчих кварталів вартість яєць може зрости до 30%.

"Середня вартість десятка першої категорії до кінця року може зрости до близько 50-52 гривень, а найвищої — наблизитися до 80 гривень", — наголосив експерт.

Які ціни у вересні

За даними порталу Мінфін, у вересні подорожчання яєць активне та стабільне. Курячі яйця торгової марки "Квочка" підвищились у ціні з 45,82 за десяток у серпні до 48,50 грн у вересні.

Яйця торгової марки "Ясенсвіт" подорожчали із 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.

Зросла вартість яєць від цієї ж торгової марки в упаковках по 18 та 30 штук. Зокрема, упаковка на 18 яєць подорожчала зі 81,96 грн у серпні до 83,65 у вересні. Упаковка в тридцять штук підвищилась у ціні зі 136,81 до 144,83 грн.

Більше про продукти

Нагадаємо, в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що на початку осені вартість основних видів м’яса у торговельних мережах залишиться на рівні попереднього місяця. Проте експерти попереджають про поступове подорожчання.

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