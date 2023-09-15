Цены на яйца — украинцев предупредили о рекордном подорожании

Яйца в упаковке. Фото: Unplush

Эксперты предупреждают, что в украинских магазинах снова рекордно подскочат цены на куриные яйца. Ожидается, что первый виток удорожания следует ожидать с наступлением холодов.

Об этом рассказал финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

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Как изменятся цены на яйца

По словам эксперта, цены на яйца могут повыситься до более трети. Резкие изменения связаны с приходом холодной поры, ростом экспортного спроса, а также ценами на украинском энергетическом рынке.

При этом два фактора в формировании цены на яйца будут определяющими:

первый — сезонный фактор из-за приближения зимы;

второй — рост объема экспорта яиц на внешние рынки.

Так, Украина с начала года экспортировала 35 тысяч тонн яиц. Показатель более чем на 94% больше по сравнению с объемом в прошлом году.

Значительное подорожание энергоносителей в течение июля-августа отразилось на себестоимости производства. Поэтому производители вынуждены повышать цены на продукцию.

Таким образом, в течение ближайших кварталов стоимость яиц может вырасти до 30%.

"Средняя стоимость десятка первой категории до конца года может вырасти до около 50-52 гривен, а самой высокой — приблизиться к 80 гривнам", — подчеркнул эксперт.

Какие цены в сентябре

По данным портала Минфин, в сентябре подорожание яиц активное и стабильное. Куриные яйца торговой марки "Квочка" повысились в цене с 45,82 за десяток в августе до 48,50 грн в сентябре.

Яйца торговой марки "Ясенсвит" подорожали с 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.

Выросла стоимость яиц от этой же торговой марки в упаковках по 18 и 30 штук. В частности, упаковка на 18 яиц подорожала с 81,96 грн в августе до 83,65 грн в сентябре. Упаковка в тридцать штук повысилась в цене с 136,81 до 144,83 грн.

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Напомним, в Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в начале осени стоимость основных видов мяса в торговых сетях остается на уровне предыдущего месяца. Однако эксперты предупреждают о постепенном удорожании.