Цены на яйца — украинцев предупредили о рекордном подорожании

В Украине рекордно подорожают яйца: каких ждать цен
Эксперты предупреждают, что в украинских магазинах снова рекордно подскочат цены на куриные яйца. Ожидается, что первый виток удорожания следует ожидать с наступлением холодов.
Об этом рассказал финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.
Как изменятся цены на яйца
По словам эксперта, цены на яйца могут повыситься до более трети. Резкие изменения связаны с приходом холодной поры, ростом экспортного спроса, а также ценами на украинском энергетическом рынке.
При этом два фактора в формировании цены на яйца будут определяющими:
- первый — сезонный фактор из-за приближения зимы;
- второй — рост объема экспорта яиц на внешние рынки.
Так, Украина с начала года экспортировала 35 тысяч тонн яиц. Показатель более чем на 94% больше по сравнению с объемом в прошлом году.
Значительное подорожание энергоносителей в течение июля-августа отразилось на себестоимости производства. Поэтому производители вынуждены повышать цены на продукцию.
Таким образом, в течение ближайших кварталов стоимость яиц может вырасти до 30%.
"Средняя стоимость десятка первой категории до конца года может вырасти до около 50-52 гривен, а самой высокой — приблизиться к 80 гривнам", — подчеркнул эксперт.
Какие цены в сентябре
По данным портала Минфин, в сентябре подорожание яиц активное и стабильное. Куриные яйца торговой марки "Квочка" повысились в цене с 45,82 за десяток в августе до 48,50 грн в сентябре.
Яйца торговой марки "Ясенсвит" подорожали с 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.
Выросла стоимость яиц от этой же торговой марки в упаковках по 18 и 30 штук. В частности, упаковка на 18 яиц подорожала с 81,96 грн в августе до 83,65 грн в сентябре. Упаковка в тридцать штук повысилась в цене с 136,81 до 144,83 грн.
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Напомним, в Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.
Также мы писали, что в начале осени стоимость основных видов мяса в торговых сетях остается на уровне предыдущего месяца. Однако эксперты предупреждают о постепенном удорожании.