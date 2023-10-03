Цены в Украине — в магазинах стремительно дорожают яйца

Яйца в супермаркете. Фото: google.com

В украинских магазинах в октябре 2023 года продолжают активно расти цены на куриные яйца. Эксперты предупреждают, что этот продукт может снова достичь ценовых рекордов.

Об этом свидетельствует информация популярных сетей супермаркетов на портале Минфин.

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Как изменились цены на яйца в октябре

Стоимость яиц, которая снижалась несколько месяцев подряд, начала расти в конце сентября и к началу октября средняя цена прибавила несколько гривен.

По данным мониторингового портала, в октябре яйца куриные "Квочка" продают в среднем за 50,99 грн за один десяток, тогда как месяц назад цена составляла 47,33 грн. "Ясенсвит" реализуют за 51,83 грн вместо 48,72 грн в сентябре.

По данным Государственной службы статистики, больше всего в сентябре по сравнению с августом подорожали именно яйца. Цены на них выросли на 35,4%, а в октябре рост продолжается.

Источник: Минфин

Прогнозы экспертов по ценам

По словам экспертов, цены на яйца могут вырасти более чем до трети. Резкие изменения связаны с приходом холодов, ростом экспортного спроса, а также с ценами на украинском энергорынке.

Как отметил финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, средняя стоимость десятка первой категории к концу текущего года может повыситься до 50-52 грн, а самой высокой — приблизиться к 80 грн.

Больше о ценах

Напомним, в Украине аналитики фиксируют существенный рост средних цен на популярную продукцию. В сентябре 2023 года прибавило в стоимости сало.

Также мы писали, что в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.