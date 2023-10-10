Сколько стоят продукты на капустник в октябре 2023 года

Вкусный капустник. Фото: loveukraine.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С наступлением холодов в Украине завершится сезон свежих овощей и фруктов. Это означает, что, к сожалению, истечет и период, когда можно было приобрести продукты питания по относительно низким ценам. При этом некоторые товары уже начали дорожать.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления капустняка и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По данным Всеукраинской ассоциации пекарей, ожидается рост цен на хлеб в Украине на 5-10% к концу текущего года, и это коснется практически всего ассортимента хлебобулочных изделий. Уже с началом октября ожидается повышение цен на хлеб в пределах 5%.

"Уже с октября ожидается повышение цен в пределах 5%. Происходит это из-за высоких цен на пшеницу 2-3-го класса, удорожание горючего, энергоносителей. Кроме того, на сегодняшний день у пекарей низкие зарплаты, поэтому их повышение крайне важно для отрасли", — пояснил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Впрочем, есть и хорошие новости. До конца 2023 года ожидается снижение цен на гречку на украинском рынке потребительских товаров как на уровне закупочных цен, так и в розницу. Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Согласно эксперту, изменения в закупочных ценах на гречку и ее розничных ценах не происходят одновременно. Например, если магазины закупили гречку по 80 гривен за килограмм в прошлом году, они могут продолжать продавать ее по этой цене, пока не избавятся от старой партии товара, чтобы избежать убытков.

Эти дополнительные расходы ложатся на плечи потребителей, вынужденных покупать дорогую гречку, несмотря на отсутствие оснований для подорожания этого продукта. Это также приводит к снижению спроса и переполнению рынка, при том что уже доступна гречка нового урожая по более низким ценам.

Однако с учетом рекордного урожая этого года ожидается снижение стоимости гречки до конца года. В настоящее время на рынке можно наблюдать разные предложения, с ценами в диапазоне от 35 до 70 гривен за килограмм. До конца года цены на гречку могут снизиться до 30 гривен за килограмм для более дешевых вариантов и до 55 гривен за килограмм для более дорогих сортов.

Большой урожай в этом году, с площадями посева гречихи в размере 141 тысячи гектаров и ожидаемым урожаем в 191 тысячу тонн, против потребностей в стране в 130 тысячах тонн, также будет оказывать давление на снижение цен на гречку и обеспечивать удовлетворение потребительского спроса.

Сколько вы потратите на капустняк

Для составления стоимости капустника мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления шести порций капустняка нужно использовать следующие продукты:

Свинина (ребра) — 600 г

Картофель — 700 г

Капуста — 1 кг

Лук — 150 г

Морковь — 150 г

Пшено — 150 г

Помидоры — 600 г

Сало — 100 г

Сколько стоил капустник в начале 2023 года:

Свинина — 165,90 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 600 г свинины — 99,54 грн.

Картофель — 9,76 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 700 г картофеля — 6,83

Капуста — 13,14 грн/кг. По рецепту, для приготовления капустника требуется 1 кг капусты — 13,14 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 г лука — 5,20 грн.

Морковь — 26,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 г моркови — 3,97 грн.

Пшено — 30,57 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 граммов пшена — 4,58 грн.

Помидоры — 83,93 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 600 г помидоров — 50,35 грн.

Сало — 189 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 100 г сала — 18,90 грн.

Чтобы приготовить капустник в начале 2023 года, вы бы потратили 202,51 грн.

Сколько стоит капустник в октябре 2023 года:

Свинина — 182,96 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 600 г свинины — 109,77 грн.

Картофель — 8,47 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 700 г картофеля — 5,92 грн.

Капуста — 7,35 грн/кг. По рецепту, для приготовления капустника требуется 1 кг капусты — 7,35 грн.

Лук — 13,42 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 г лука — 2,01 грн.

Морковь — 26,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 г моркови — 1,30 грн.

Пшено — 33,90 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 150 граммов пшена — 5,08 грн.

Помидоры — 67,94 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 600 г помидоров — 40,76 грн.

Сало — 254 грн/кг. По рецепту, на приготовление капустника нужно 100 г сала — 25,40 грн.

Чтобы приготовить капустник в октябре 2023 года, вы потратите 197,59 грн.

Благодаря низким сезонным ценам на картофель, морковь, помидоры, капусту и лук, приготовить капустник в октябре получится хоть и совсем ненамного, но дешевле, чем в январе 2023 года. Впрочем, следует отметить, что свинина и сало с начала года значительно подорожали. Да, свиные ребра подорожали более чем на 10 процентов, а сало вообще подорожало на 35 процентов. Также следует отметить рост цен на пшено. С начала года оно подорожало почти на 11 процентов.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы. Приготовить их осенью получится подороже.