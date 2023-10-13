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Ціни на продукти взимку зростуть: експерти назвали "рекордсменів"

13 жовтня 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти взимку — відомо рекордсмена з подорожчання
Покупці у супермаркеті. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти попереджають про подорожчання харчових продуктів з наближенням холодів. Вже зараз відомо, на які саме товари ціни битимуть рекорди.

Про це йдеться у прогнозі голови Комітету Верховної Ради із питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду.

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На які продукти зростуть ціни

За словами нардепа, восени традиційно почне дорожчати переважна більшість овочів та фруктів. Очікується, що ціна поволі буде додавати по 5-10% щомісяця.

Причиною подорожчання є те, що під час холодів овочі потребують особливих умов зберігання — у спеціалізованих сховищах. Це призведе до підвищення собівартості виробництва та зниження пропозиції, оскільки господарства, у яких немає таких сховищ, постараються розпродати продукцію до холодів. Решта господарств, в яких є склади, "розтягнуть" продажі до початку літа, коли ціна стане вищою.

Також подорожчає молочна продукція. Очікується, що "молочний кошик", куди входить молоко, вершки, сметана, кефір, м'який сир, вершкове масло, зросте у ціні, однак не надто критично. Максимально ціни підвищаться на 3-5%.

"Рекордсмени" зимового подорожчання

Водночас найближчої зими деякі продукти за вартістю продовжать шокувати покупців. За прогнозом, найбільше взимку подорожчають курячі яйця.

За словами експерта, є велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни перевершать минулорічний показник, коли яйця на полицях сягнули 75 гривень за десяток.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми перебуваємо в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору", — пояснив Олександр Гайду.

Як змінилася вартість яєць останніми роками

 

ціни на продукти - подорожчання продуктів взимку
Джерело: Мінфін

Більше про ціни на продукти

Нагадаємо, на полицях українських магазинів суттєво подорожчало вершкове масло за останній рік. Так, наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.

Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

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