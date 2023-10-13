Цены на продукты зимой – известен рекордсмен по подорожанию

Покупатели в супермаркете. Фото: Freepik

Эксперты предупреждают о подорожании пищевых продуктов с приближающимися холодами. Уже сейчас известно, на какие именно товары цены будут бить рекорды.

Об этом говорится в прогнозе главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду.

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На какие продукты вырастут цены

По словам нардепа, осенью традиционно начнут дорожать подавляющее большинство овощей и фруктов. Ожидается, что цена медленно будет прибавлять по 5-10% ежемесячно.

Причиной удорожания является то, что во время холодов овощи нуждаются в особых условиях хранения в специализированных хранилищах. Это приведет к повышению себестоимости производства и снижению предложения, поскольку хозяйства, в которых нет таких хранилищ, постараются распродать продукцию до холодов. Остальные хозяйства, в которых есть склады, "растянут" продажи до начала лета, когда цена станет выше.

Также подорожает молочная продукция. Ожидается, что "молочная корзина", в которую входит молоко, сливки, сметана, кефир, мягкий сыр, сливочное масло, вырастет в цене, но не слишком критично. Максимально цены повысятся на 3-5%.

"Рекордсмены" зимнего подорожания

В то же время, ближайшей зимой некоторые продукты по стоимости продолжат шокировать покупателей. По прогнозу, больше всего зимой подорожают куриные яйца.

По словам эксперта, есть большая вероятность того, что к новогодним праздникам цены превзойдут прошлогодний показатель, когда яйца на полках достигли 75 гривен за десяток.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая часть яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх", — пояснил Александр Гайду.

Как изменилась стоимость яиц в последние годы

Больше о ценах на продукты

Напомним, на полках украинских магазинов существенно подорожало сливочное масло за последний год. Так, в конце лета масло жирностью 72,5-73% украинского производства продавали в среднем на 52,05 грн/кг дороже, чем в прошлом.

Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.