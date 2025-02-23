Погода сегодня, 23 февраля, в Украине —Укргидрометцентр и Наталья Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 23 февраля, дали синоптики. Будет небольшая облачность. Днем пройдет небольшой снег в восточных областях. На остальной территории Украины будет без осадков.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 23 февраля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На дорогах местами образуется гололедица. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Ночная температура составит -13...-18 °С, а в северных областях местами столбики термометров опустятся до -21...-23 °С. В западных областях будет -8...-13 °С. Днем в западных областях потеплеет до 0...+5 °С. В других регионах сохранится мороз: -1...-6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра переменных направлений составит 3-8 м/с. Ночью в области будет -13...-18 °С, местами даже -21 °С, а в столице — -13...-15 °С. Днем в городе столбики термометров поднимутся до -1...-3 °С, а за пределами Киева — до -1...-6 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 февраля в Украине сохранится морозная погода. Ночью предполагается -10...-17 °С, местами -15...-19 °С, а днем будет -1...-7 °С. В западных и южных областях ночью будет -7...-12 °С. Днем на юге температура составит около 0 °С, а на западе — 0...+5 °С.

"Антициклон еще сильный — осадки будет отгонять. Преимущественно сухо, однако влияние восточного циклона обусловит в восточных областях Украины снег", — прогнозирует Диденко.

В Киеве без осадков. Ночью -12...-14 °С, а днем — -2...-4 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, выходные, 22 и 23 февраля, в Украине будут морозными. Правда, днем в западных областях возможны и плюсовые показатели температуры.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление придет в Украину в ближайшие дни. С 25 февраля температурные показатели постепенно начнут повышаться.