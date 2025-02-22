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Триватимуть морози — синоптики спрогнозували погоду на вихідні

22 лютого 2025 05:40
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода 22 та 23 лютого 2025 року — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, упродовж вихідних, 22 і 23 лютого, не зазнає відчутних змін. Як і раніше, пануватимуть поле високого атмосферного тиску та повітряна маса з північного сходу арктичного походження. 

Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

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За прогнозами синоптиків, температурні показники залежатимуть від хмарності. На більшій частині території країни, особливо на півночі та північному сході, вночі буде холодно. Удень очікується переважно невеликий мороз, а на заході навіть невеликі плюсові значення. 

На дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну прийде потепління. Температурні показники почнуть підвищуватися вже від 25 лютого.

Також ми повідомляли, що в суботу, 22 лютого, в Україні очікуються сильні морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -19 °С.

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