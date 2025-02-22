Погода 22 и 23 февраля 2025 года — Укргидрометцентр

Продолжатся морозы — синоптики спрогнозировали погоду на выходные
Погода в Украине, в течение выходных, 22 и 23 февраля, не претерпит ощутимых изменений. Как и раньше, будут господствовать поле высокого атмосферного давления и воздушная масса с северо-востока арктического происхождения.
Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 22 и 23 февраля
По прогнозам синоптиков, температурные показатели будут зависеть от облачности. На большей части территории страны, особенно на севере и северо-востоке, ночью будет холодно. Днем ожидается преимущественно небольшой мороз, а на западе даже небольшие плюсовые значения.
На дорогах местами образуется гололедица.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину придет потепление. Температурные показатели начнут повышаться уже с 25 февраля.
Также мы сообщали, что в субботу, 22 февраля, в Украине ожидаются сильные морозы. Местами столбики термометров опустятся до -19 °С.
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