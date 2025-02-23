Погода сьогодні, 23 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 23 лютого, надали синоптики. Буде невелика хмарність. Удень пройде невеликий сніг у східних областях. На решті території України буде без опадів.

Про це в суботу, 22 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Нічна температура становитиме -13...-18 °С, а в північних областях місцями стовпчики термометрів опустяться до -21...-23 °С. У західних областях буде -8...-13 °С. Удень у західних областях потеплішає до 0...+5 °С. В інших регіонах утримається мороз: -1...-6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині очікується невелика хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3-8 м/с. Уночі в області буде -13...-18 °С, місцями навіть -21 °С, а у столиці — -13...-15 °С. Удень у місті стовпчики термометрів піднімуться до -1...-3 °С, а за межами Києва — до -1...-6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 лютого в Україні втримається морозна погода. Уночі передбачається -10...-17 °С, місцями -15...-19 °С, а вдень буде -1...-7 °С. У західних і південних областях уночі буде -7...-12 °С. Удень на півдні температура ставитиме близько 0 °С, а на заході — 0...+5 °С.

"Антициклон ще сильний — опади відганятиме. Переважно сухо, проте вплив східного циклону зумовить у східних областях України сніг", — прогнозує Діденко.

У Києві без опадів. Уночі -12...-14 °С, а вдень — -2...-4 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, вихідні, 22 та 23 лютого, в Україні будуть морозними. Щоправда, удень у західних областях можливі й плюсові показники температури.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що потепління прийде в Україну найближчими днями. Від 25 лютого температурні показники поступово почнуть підвищуватися.