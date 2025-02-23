Штраф за неявку в ТЦК - могут ли наложить арест на квартиру

Сотрудники ТЦК проверяют списки уклонистов. Фото: Винницкий ТЦК

Суд имеет право наложить арест на имущество уклониста, в частности, на недвижимость (квартиру или дом). Но существуют случаи, когда единственное жилье такого военнообязанного гражданина не могут отчуждать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Арест имущества уклониста

Согласно действующему законодательству, гражданин, который уклоняется от выполнения условий воинского учета, может быть оштрафован по представлению ТЦК.

Кроме того, на имущество такого гражданина может быть наложен арест.

"В первую очередь исполнитель накладывает арест на банковские счета и, если на последних есть средства, взимает именно их. Кроме того, в случае недостаточного количества средств, арест накладывается на движимое имущество", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Когда квартиру не могут отобрать

Юрист напомнил, что существует важное условие в вопросе возможного ареста недвижимости уклониста.

"В случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (с 01 апреля 2024 года — 160 000 грн), взыскание единственного жилья должника и земельного участка, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", — подчеркнул Айвазян.

В такой ситуации исполнитель должен принять соответствующие меры для исполнения решения суда за счет другого имущества должника.

Напомним, мы ранее писали о том, какое имущество суд не сможет забрать у уклонистов.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации уклониста могут лишить автомобиля.