Якщо сума штрафів ухилянта буде понад 160 тисяч гривень, то у нього можуть конфіскувати житло чи інше цінне майно

Судове рішення про конфіскацію житла. Ілюстративне фото: pixels.com

Під час загальної мобілізації держава у різний спосіб може карати тих, хто ухиляється від призову до лав ЗСУ. Ступінь покарання залежить від ступеня порушення закону про мобілізацію, а в окремих випадках таких громадян можуть навіть залишити без житла, інформують Новини.LIVE.

Яким чином можуть карати ухилянтів

Зазвичай тих, хто не з'явився по повістці до ТЦК оновити свої дані, згідно із законодавством, штрафують на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. Юридичну особу оштрафують ще сильніше — від 34 до 59 тисяч гривень.

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Але якщо людина вирішила не платити штраф, то покаранням може стати навіть арешт майна. Якщо сума штрафів сягне 160 тисяч гривень, а ухилянт не буде її сплачувати, то тоді держава дійсно має право конфіскувати у такої людини житло, щоб коштом реалізації приміщенні погасити борг ухилянта. Крім житла в ухилянта можуть конфіскувати транспорт або цінне майно.

Самі штрафи можна сплачувати онлайн. Перевірка їхньої наявності доступна через сервіс Opendatabot або застосунок "Дія".

Слід пам'ятати, що за ігнорування так званої "бойової повістки" (після проходженні ВЛК) взагалі може настати кримінальна відповідальність.