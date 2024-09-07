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Стягнення до 60 тисяч гривень — які бувають суми штрафів за неявку до ТЦК

7 вересня 2024 15:22
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Штрафи за неявку до ТЦК у 2024 році — перелік правил
Черга чоловіків до ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні триває мобілізаційний процес. Якщо особа, яка має повістку для уточнення даних чи проходження медичної комісії, не з'явилася до ТЦК, то вона може понести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Які бувають суми штрафів за неявку до ТЦК читайте далі на Новини.LIVE.

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Штрафи за неявку до ТЦК у 2024 році

Якщо є факт порушення правила військового обліку у мирний час:

  • передбачено накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 до 5 100 грн;
  • за повторне порушення протягом року штраф збільшується – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5 100 – 8 500 грн.

Якщо порушення правил військового обліку відбулося в особливий період:

  • у воєнний час — накладається штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 грн до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

  • громадян можуть оштрафувати на суму від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 грн;
  • на посадових та юридичних осіб накладається штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 – 25 500 грн. 

Якщо сталося повторне порушення впродовж року, то накладається штраф:

  • для громадян — від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 – 11 900 грн;
  • для посадовців та юросіб — від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 25 500 –  34 000 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану передбачені такі штрафи:

  • для громадян — від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 – 25 500 грн
  • для посадовців та юросіб — від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 – 59 500 грн.

Зазначимо, що ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається кримінальною відповідальністю та позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Які закони та правові акти регулюють адміністративні покарання щодо ТЦК

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін в Кримінальний кодекс та КУпАП за порушення мобілізації (законопроєкт № 10379), а 9 травня 2024 року ухвалили Закон про посилення відповідальності за військові правопорушення. Ці документи регулюють підстави та суми штрафів.

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війна штрафи порушення мобілізація ТЦК та СП

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