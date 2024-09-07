Штрафы за неявку в ТЦК в 2024 году — перечень правил

Очередь мужчин в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет мобилизационный процесс. Если лицо, имеющее повестку для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии, не явилось в ТЦК, то оно может понести административную ответственность в виде штрафа.

Какие бывают суммы штрафов за неявку в ТЦК, читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Штрафы за неявку в ТЦК в 2024 году

Если есть факт нарушения правила военного учета в мирное время:

предусмотрено наложение штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5 100 грн;

за повторное нарушение в течение года штраф увеличивается – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 5 100 – 8 500 грн.

Если нарушение правил военного учета произошло в особый период:

в военное время – налагается штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 грн до 25 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

граждан могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 грн;

на должностных и юридических лиц налагается штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 000 – 25 500 грн.

Если произошло повторное нарушение в течение года, то налагается штраф:

для граждан — от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 8 500 - 11 900 грн;

для должностных лиц и юрлиц — от 1500 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 25 500 — 34 000 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации во время военного положения предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 000 — 25 500 грн

для должностных лиц и юрлиц — от 2000 до 3500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 34 000 — 59 500 грн.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается уголовной ответственностью и лишением свободы от трех до пяти лет.

Какие законы и правовые акты регулируют административные наказания по ТЦК

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и КУоАП за нарушение мобилизации (законопроект № 10379), а 9 мая 2024 приняли Закон об усилении ответственности за военные правонарушения. Эти документы регулируют основания и суммы штрафов.