Чи можуть ТЦК оштрафувати за відмову пред'явити документи, відповів юрист

Представники ТЦК та чоловік. Фото: armyinform

Працівники ТЦК можуть оштрафувати військовозобов'язаних українців на суму від 5100 до 25 000 тисяч гривень за відмову пред'явити військово-обліковий документ. Проте у разі, якщо військомат може отримати інформацію з реєстру "Оберіг", то підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності немає.

Про це розповів адвокат Володимир Крекотень на своїй стороні в Instagram.

Читайте також:

Чому українці мають показувати документи

Зазначимо, що згідно з новими нормами Закону України №3633-IX, що набрали чинності 18 травня, військовозобов'язані чоловіки зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. У ньому вказана інформація щодо військової спеціальності, результат проходження ВЛК, наявність відстрочки чи бронювання від мобілізації.

Цей документ громадяни України мають пред'являти на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або працівника поліції. У свою чергу, представники Держприкордонслужби можуть вимагати цей документ лише в прикордонній зоні, контрольованих прикордонних районах та на пунктах пропуску через державний кордон.

Водночас представники ТЦК та поліцейські мають право використовувати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" для перевірки статусу громадянина.

Про який нюанс розповів адвокат

Якщо під час перевірки громадянин не має при собі документа або відмовляється його показати, представники ТЦК можуть виписати повістку для уточнення даних і накласти штраф. Розмір штрафу варіюється від 5 100 до 25 500 грн, залежно від обставин порушення.

Однак, як зазначив адвокат, у деяких випадках навіть відмова військовозобов'язаної особи пред'явити військово-обліковий документ на вимогу працівника ТЦК та СП не тягне за собою адміністративного покарання.

Якщо ТЦК може отримати інформацію з реєстру "Оберіг", підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності немає відповідно до примітки до ст. 210 КУпАП. В усіх інших випадках, зауважує Володимир Крекотень, військовозобов'язаному загрожує штраф. Про це адвокат розповів, посилаючись на одне з недавніх рішень суду.