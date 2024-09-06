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Юрист ответил, могут ли ТЦК наложить штраф за отказ предъявить документы

6 сентября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Могут ли ТЦК оштрафовать за отказ предъявить документы, ответ юриста
Представители ТЦК и мужчина. Фото: armyinform
Артем Кругленко - Редактор

Сотрудники ТЦК могут оштрафовать военнообязанных украинцев на сумму от 5100 до 25 000 гривен за отказ предъявить военно-учетный документ. Однако в случае, если военкомат может получить информацию из реестра "Оберіг", то оснований привлечения лица к административной ответственности нет.

Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень на своей стороне в Instagram.

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Отметим, что согласно вступившим в силу 18 мая новым нормам Закона Украины №3633-IX, военнообязанные мужчины обязаны иметь при себе военно-учетный документ. В нем указана информация касательно военной специальности, результат прохождения ВЛК, наличие отсрочки или бронирования от мобилизации.

Этот документ граждане Украины должны предъявлять по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или сотрудника полиции. В свою очередь представители Госпогранслужбы могут требовать этот документ только в приграничной зоне, контролируемых приграничных районах и на пунктах пропуска через государственную границу.

В то же время представители ТЦК и полицейские имеют право использовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" для проверки статуса гражданина.

О каком нюансе рассказал адвокат

Если во время проверки гражданин не имеет при себе документа или отказывается его показать, представители ТЦК могут выписать повестку для уточнения данных и наложить штраф. Размер штрафа варьируется от 5100 до 25 500 гривен, в зависимости от обстоятельств нарушения.

Однако, как отметил адвокат, в некоторых случаях даже отказ военнообязанного предъявить военно-учетный документ по требованию работника ТЦК и СП не влечет административного наказания.

Это возможно в случае, если ТЦК может получить информацию из реестра "Оберіг". В таком случае оснований для привлечения лица к административной ответственности нет в соответствии со ст. 210 КУоАП. Во всех остальных случаях, отмечает Владимир Крекотень, военнообязанному грозит штраф. Об этом адвокат рассказал, ссылаясь на одно из недавних решений суда.

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