Штрафы от ТЦК - как о них узнать

Военнообязан в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ТЦК и СП

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины, в связи с чем работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право налагать штрафы на военнообязанных, которые не явились по повестке, или же совершили другое правонарушение. Однако возникает серьезная проблема — как человек может узнать о наложенном на него штрафе.

Ответ на этот вопрос дала адвокат Дарья Тарасенко.

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Сообщения о штрафах от ТЦК

"Сначала нужно разобраться с путем, который проходит штраф от ТЦК - от "выписки" до принудительного взыскания. И его я условно разделяю на два этапа", — объяснила юрист.

Тарасенко объяснила, что сначала ТЦК и СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности и дают срок на уплату штрафа (15 дней).

Если в течение 15 дней штраф не уплачен, ТЦК и СП передает постановление в органы Государственной исполнительной службы. Там штраф удваивается, открывается исполнительное производство, налагаются аресты на имущество и банковские счета.

Очень важно знать, что на первом этапе нет реестра, из которого военнообязанные могли бы узнать об этом штрафе.

На этом этапе о штрафе можно узнать только из письма, направленного Укрпочтой. Впрочем, не факт, что ТЦК такое письмо отправит.

Когда сообщают о штрафе

На втором этапе уже существует реестр должников. Информацию можно получить бесплатно. Достаточно ввести свои данные в поле "Данные должника" и нажать поиск: https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Кроме того, информация об открытом исполнительном производстве поступит в действие.

"Скажу еще раз другими словами: если вы уже увидели информацию о себе в этом реестре, это означает, что дело уже находится в исполнительной службе, а штраф уже удвоился", — отметила юрист.