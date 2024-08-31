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Вчасне отримання інформації про штрафи від ТЦК — пояснення юриста

31 серпня 2024 10:45
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Штрафи від ТЦК — як про них дізнатися
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ТЦК та СП
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України, в зв'язку з чим працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право накладати штрафи на військовозобов'язаних, які не з'явилися по повістці, або жвчинили інше правопорушення. Проте виникає серйозна проблема — як людина може дізнатися про накладений на неї штраф.

Відповідь на це питання дала адвокат Дар'я Тарасенко.

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Повідомлення про штрафи від ТЦК

"Спочатку треба розібратись зі шляхом, який проходить штраф від ТЦК — від "виписування" до примусового стягнення. І його я умовно поділяю на два етапи", — пояснила юристка.

Тарасенко пояснила, що спершу ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і дають строк на сплату штрафу (15 днів).

Якщо протягом 15 днів штраф не сплачений, ТЦК та СП передає постанову до органів Державної виконавчої служби. Там штраф подвоюється, відкривається виконавче провадження, накладаються арешти на майно та банківські рахунки.

Дуже важливо знати, що на першому етапі не існує реєстру, з якого військовозобов'язані могли б дізнатись про цей штраф.

На цьму етапі про штраф можна дізнатись лише з листа, направленого Укрпоштою. Втім, не факт, що ТЦК такий лист відправить.

Коли повідомляють про штраф

На другому етапі вже існує реєстр боржників. Інформацію з нього можна отримати безкоштовно. Достатньо ввести свої дані в полі "Дані боржника" та натиснути пошук: https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Окрім того, інформація про відкрите виконавче провадження надійде в Дію.

"Скажу ще раз іншими словами: якщо ви вже побачили інформацію про себе в цьому реєстрі, це означає, що справа вже перебуває у виконавчій службі, а штраф вже подвоївся", — наголосила юристка.

коментарі юриста
Пояснення Дар'ї Тарасенко щодо штрафів від ТЦК. Фото: скриншот

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війна Україна штрафи економіка мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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