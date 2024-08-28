Штрафи від ТЦК — в Україні створили застосунок для моніторингу

В Україні створили застосунок для перевірки штрафів від ТЦК
В Україні створили безкоштовний застосунок, який надає користувачам можливість перевіряти та моніторити штрафи, накладені територіальними центрами комплектування. Розробниками застосунку Perevir є компанія Binotel.
Про це йдеться на сторінці застосунку в Google Play.
Додаток для перевірки штрафів від ТЦК
Основні функції застосунку Perevir включають:
- Перевірку штрафів;
- моніторинг і отримання push-сповіщення про нові штрафи, які з'являються в реєстрі;
- доступ до детальної інформації про кожен штраф, включаючи дату, статус та інші важливі деталі;
- допомогу через сторінку підтримки з відповідями на найпоширеніші запитання та можливістю надсилання запитів.
Джерелом даних є Автоматизована система виконавчого провадження Міністерства юстиції України.
"Застосунок Perevir не є офіційним інструментом ТЦК або будь-якого іншого державного органу. Застосунок не представляє жодну державну структуру і не є її офіційним джерелом. Вся інформація, що надається додатком, отримується з відкритого реєстру АСВП, доступного через Міністерство юстиції України", — йдеться у повідомленні.
Застосунок Perevir вже доступний для завантаження в:
- Android — Google Play
- Iphone — App Store
Читайте Новини.LIVE!