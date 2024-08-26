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Юрист відповів, чи можуть забрати нерухомість при штрафах за порушення військового обліку

26 серпня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Чи можуть забрати житло через штрафи за порушення військового обліку
Виписування штрафів порушникам правил військового обліку. Фото: vinnitsa.info
Артем Кругленко - Редактор

За перші шість місяців 2024 року ТЦК та СП передало до органів Держвиконслужби майже 12 тисяч постанов про накладення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. У зв'язку з цим чоловіки мобілізаційного віку задаються питанням, чи можуть за штрафи забрати квартиру.

Відповідь на це 23 серпня дав Володимир Прядка, керуючий партнер юридичної компанії "Столична правова група".

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Що сказав юрист

Для початку Прядка зазначив, що майже 12 тисяч постанов про накладення штрафів за першу половину цього року, це рівно стільки, скільки було за весь 2023 рік. І це лише постанови ТЦК та СП, які передані для примусового виконання.

"Тобто коли особу військовозобов'язаного вносять до реєстру боржників, а наслідком відкриття виконавчого провадження може бути не лише арешт коштів, а й майна боржника", — пояснив юрист.

Через це багато чоловіків переживають, що за штрафи можуть відібрати нерухомість. Проте Володимир Прядка запропонував розділити питання на два блоки. Зокрема, для початку згадати, які є штрафи і що треба про них знати.

Штрафи ТЦК та СП

По-перше, штраф — це процедура. Тому для того, щоб ТЦК та СП могли законно накласти на військовозобов'язаного штраф, має бути дотримана процедура.

"Все починається зі складання протоколу за статтею 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі — КУпАП). Тут варто знати, що з 19 травня цього року протокол можуть скласти без порушника. Проте є нюанси", — зауважив юрист.

Для того, щоб не складати протокол, представники ТЦК та СП мають викликати військовозобов'язаного. І тільки у разі, якщо він не з'явиться без поважних причин і не повідомить про причини неприбуття, протокол складати не будуть, а матеріали адміністративної справи будуть передані керівнику ТЦК та СП для складання постанови накладення штрафу.

Крім того, військовозобов'язаному також мають повідомити про дату, час і місце складання постанови. Тут дію такі самі правила, як і при складанні протоколу. Якщо порушника повідомили, але він не з'явився без поважних причин, постанова може бути складена без його участі.

Таких правил правил дотримуються через те, що у разі порушення процедури, є всі шанси скасувати постанову про накладення штрафу в суді.

Другим пунктом юрист зазначив розмір штрафу.

"Після 19 травня цього року в рази зріс розмір адміністративного штрафу за статтями 210 і 210-1 КУпАП за порушення в особливий період. Раніше було від 3400 до 5100 грн, стало — від 17 000 до 25 500 грн. Важливо: штраф накладають той, який було встановлено на дату вчинення порушення", — повідомив Володимир Прядка.

Однак є ще один важливий нюанс. Якщо ТЦК та СП порушать процедуру накладення штрафу (що трапляється в більшості випадків) або якщо військовозобов'язаний не контролює отримання кореспонденції на свою поштову адресу, він може дізнатися про штраф вже з онлайн-сервісу "Дія", з електронного реєстру боржників або навіть під час візиту до державного виконавця.

Для військовозобов'язаного це означає, що виконавче провадження вже відкрито, і в силу статті 398 КУпАП штраф стягується вже в подвійному розмірі, а до його суми додається ще 10% виконавчого збору.

"Чи можна на цьому етапі ще щось зробити або ж тут уже залишається тільки сплатити штраф? На цьому етапі можна й потрібно звертатися до суду з позовом про скасування постанови ТЦК та СП, але разом із заявою про поновлення пропущеного процесуального строку на підставі статті 121 Кодексу адміністративного судочинства України. Практика свідчить, що суди скасовують такі постанови в переважній більшості випадків", — розповів юрист.

Чи можуть забрати житло боржника

Далі відповідаючи на другий блок питання Володимир Прядка сказав, що буде з житлом.

Він наголосив, що якщо військовозобов'язаний отримав постанову керівника ТЦК та СП про накладання штрафу і з певних причин не хоче оскаржувати її в суді, або у разі якщо суд програно, тоді потрібно розуміти наступне — як цей штраф будуть стягувати.

За словами Володимира, всі деталі є в статті 48 Закону України "Про виконавче провадження". В ній зазначено, що державний виконавець в першу чергу спрямовує стягнення на кошти боржника в національній та іноземній валютах, а також на інші цінності, що знаходяться на рахунках боржника в банках та інших фінансових установах. Тому спершу арешт буде накладено на будь-які банківські рахунки боржника.

У разі, якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (станом на 26 серпня це 160 000 грн), стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку на якій воно розташоване, не здійснюється. Тому для того, щоб державний виконавець мав підставки накласти арешт на житло боржника, військовозобов'язаному потрібно значно "постаратися" порушити правила військового обліку та мобілізаційного законодавства.

Для того, щоб більш чітко зрозуміти ситуацію, юрист розібрав її на прикладі. Зокрема, він розібрав порядок цифр у випадку, коли військовозобов'язаний отримав повістку і не з'явився до ТЦК, і це все сталося після 19 травня.

"На перший раз такого військовозобов’язаного можуть оштрафувати на 17 000 грн. Припустімо, що про протокол і постанову він дізнався вже від державного виконавця. Якщо так, то штраф уже буде в подвійному розмірі, тобто 34 000 грн, і додано 10% виконавчого збору, разом — 37 400 грн.

Припустімо, що в боржника немає грошей на рахунках, він ніде не працює. Штраф платити він не хоче або не може. Минає певний час. Боржник знов отримує повістку. Знову не являється до ТЦК та СП. Тут уже штраф може становити 25 500 грн. Знову виконавче провадження. Подвійний розмір штрафу й додатково 10% виконавчого збору, разом — 56 100 грн", — сказав юрист.

І навіть у тому випадку, якщо мине певний час і ситуація повториться, сумарний штраф за три постанови ТЦК складатиме 149 600 грн. І лише четверта постанова в теорії, може бути підставою для арешту нерухомості.

Підсумки

Резюмуючи свою відповідь, юрист зазначив, що має великі сумніви, що озвучена ним математика може бути втілена в реальне життя. Однак в теорії житло все ж таки можуть забрати.

"Насправді, знаючи реальні можливості ТЦК та СП щодо ресурсів, які вони можуть виділяти зараз для накладення штрафів, і знаючи, як працюють органи Державної виконавчої служби, я дуже сумніваюсь у тому, щоб оця озвучена мною математика знайшла реальне втілення в життя. Хоча теоретично це можливо", — сказав юрист, закінчивши свою відповідь.

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