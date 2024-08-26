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Юрист ответил, могут ли забрать недвижимость при штрафах за нарушение военного учета

26 августа 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Могут ли забрать жилье из-за штрафов за нарушение военного учета
Выписка штрафов нарушителям правил военного учета. Фото: vinnitsa.info
Артем Кругленко - Редактор

За первые шесть месяцев 2024 года ТЦК и СП передало в органы Госисполнслужбы почти 12 тысяч постановлений о наложении штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. В этой связи мужчины мобилизационного возраста задаются вопросом, могут ли за штрафы забрать квартир.

Ответ на это дал 23 августа Владимир Прядка, управляющий партнер юридической компании "Столичная правовая группа".

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Что сказал юрист

Для начала Прядка отметил, что почти 12 тысяч постановлений о наложении штрафов за первую половину этого года это ровно столько, сколько было за весь 2023 год. И это только постановления ТЦК и СП, переданные для принудительного исполнения.

"То есть, когда личность военнообязанного вносят в реестр должников, а следствием открытия исполнительного производства может быть не только арест средств, но и имущества должника", — пояснил юрист.

Поэтому многие мужчины переживают, что за штрафы могут отобрать недвижимость. Однако Владимир Прядко предложил разделить вопрос на два блока. В частности, для начала вспомнить, какие есть штрафы и что нужно о них знать.

Штрафы ТЦК и СП

Во-первых, штраф — это процедура. Поэтому для того, чтобы ТЦК и СП могли законно наложить на военнообязанного штраф, должна быть соблюдена процедура.

"Все начинается со составления протокола по статье 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП). Здесь следует знать, что с 19 мая этого года протокол могут составить без нарушителя. Однако есть нюансы", — отметил юрист.

Для того чтобы не составлять протокол, представители ТЦК и СП должны вызвать военнообязанного. И только в случае, если он не явится без уважительных причин и не уведомит о причине неприбытия, протокол не составляют, а материалы административного дела передают руководителю ТЦК и СП для составления постановления наложения штрафа.

Кроме того, военнообязанному также должны сообщить о дате, времени и месте составления постановления. Здесь действуют такие же правила, как и при составлении протокола. Если нарушителю сообщили, но он не явился без уважительных причин, постановление может быть составлено без его участия.

Такие правила правила соблюдаются из-за того, что в случае нарушения процедуры, есть все шансы отменить постановление о наложении штрафа в суде.

Вторым пунктом юрист указал размер штрафа .

"После 19 мая этого года в разы вырос размер административного штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение в особый период. Раньше было от 3400 до 5100 грн, стало — от 17 000 до 25 500 грн. Важно: штраф выписывают тот, который был установлен на дату совершения нарушения", — сообщил Владимир Прядко.

Однако есть еще один важный нюанс. Если ТЦК и СП нарушат процедуру наложения штрафа (что происходит в большинстве случаев) или если военнообязанный не контролирует получение корреспонденции в свой почтовый адрес, он может узнать о штрафе уже с онлайн-сервиса "Дія", с электронного реестра должников или даже во время визита государственного исполнителя.

Для военнообязанного это означает, что исполнительное производство уже открыто, и в силу статьи 398 КУоАП штраф взимается уже в двойном размере, а в его сумму добавляется еще 10% исполнительного сбора.

"Можно ли на этом этапе еще что-то сделать или здесь уже остается только уплатить штраф? На этом этапе можно и нужно обращаться в суд с иском об отмене постановления ТЦК и СП, но вместе с заявлением о возобновлении пропущенного процессуального срока на основании статьи 121 Кодекса административного судопроизводства Украины. Практика свидетельствует, что суды отменяют такие постановления в подавляющем большинстве случаев", — рассказал юрист.

Могут ли забрать жилье должника

Далее отвечая на второй блок вопроса Владимир Прядко сказал, что будет с жильем.

Он подчеркнул, что если военнообязанный получил постановление руководителя ТЦК и СП о наложении штрафа и по определенным причинам не хочет обжаловать его в суде, или в случае, если суд проигран, тогда нужно понимать следующее — как этот штраф будут взимать.

По словам Владимира, все детали есть в статье 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве". В нем указано, что государственный исполнитель в первую очередь направляет взыскание на средства должника в национальной и иностранной валютах, а также другие ценности, находящиеся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Поэтому сначала арест будет наложен на любые банковские счета должника.

В случае если размер долга не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (по состоянию на 26 августа это 160 000 грн), взыскание на единое жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено, не осуществляется. Поэтому для того, чтобы государственный исполнитель имел основания наложить арест на жилье должника, военнообязанному нужно значительно "постараться" нарушить правила военного учета и мобилизационного законодательства.

Для того чтобы более четко понять ситуацию, юрист разобрал ее на примере. В частности, он разобрал порядок цифр в случае, когда военнообязанный получил повестку и не явился в ТЦК, и это произошло после 19 мая.

"На первый раз такого военнообязанного могут оштрафовать на 17 000 грн. Предположим, что о протоколе и постановлении он узнал уже от государственного исполнителя. Если так, то штраф уже будет в двойном размере, то есть 34 000 грн, и дополнительно 10% исполнительного сбора, вместе — 37 400 грн.

Предположим, что у должника нет денег на счетах, он нигде не работает. Штраф платить он не хочет или не может. Проходит определенное время. Должник снова получает повестку. Снова не является в ТЦК и СП. Здесь уже штраф может составить 25500 грн. Снова исполнительное производство. Двойной размер штрафа и дополнительные 10% исполнительного сбора, в общей сложности — 56 100 грн", — сказал юрист.

И даже в том случае, если истечет некоторое время и ситуация повторится, суммарный штраф за три постановления ТЦК составит 149 600 грн. И только четвертое постановление в теории может быть основанием для ареста недвижимости.

Итоги

Резюмируя свой ответ, юрист отметил, что сомневается, что озвученная им математика может быть воплощена в реальную жизнь. Однако в теории жилье все же могут забрать.

"На самом деле, зная реальные возможности ТЦК и СП относительно ресурсов, которые они могут выделять сейчас для наложения штрафов, и зная, как работают органы Государственной исполнительной службы, я очень сомневаюсь в том, чтобы эта озвученная мною математика нашла реальное воплощение в жизнь. Хотя теоретически это возможно", — сказал юрист, закончив свой ответ.

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