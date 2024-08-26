Могут ли забрать жилье из-за штрафов за нарушение военного учета

Юрист ответил, могут ли забрать недвижимость при штрафах за нарушение военного учета
За первые шесть месяцев 2024 года ТЦК и СП передало в органы Госисполнслужбы почти 12 тысяч постановлений о наложении штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. В этой связи мужчины мобилизационного возраста задаются вопросом, могут ли за штрафы забрать квартир.
Ответ на это дал 23 августа Владимир Прядка, управляющий партнер юридической компании "Столичная правовая группа".
Что сказал юрист
Для начала Прядка отметил, что почти 12 тысяч постановлений о наложении штрафов за первую половину этого года это ровно столько, сколько было за весь 2023 год. И это только постановления ТЦК и СП, переданные для принудительного исполнения.
"То есть, когда личность военнообязанного вносят в реестр должников, а следствием открытия исполнительного производства может быть не только арест средств, но и имущества должника", — пояснил юрист.
Поэтому многие мужчины переживают, что за штрафы могут отобрать недвижимость. Однако Владимир Прядко предложил разделить вопрос на два блока. В частности, для начала вспомнить, какие есть штрафы и что нужно о них знать.
Штрафы ТЦК и СП
Во-первых, штраф — это процедура. Поэтому для того, чтобы ТЦК и СП могли законно наложить на военнообязанного штраф, должна быть соблюдена процедура.
"Все начинается со составления протокола по статье 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП). Здесь следует знать, что с 19 мая этого года протокол могут составить без нарушителя. Однако есть нюансы", — отметил юрист.
Для того чтобы не составлять протокол, представители ТЦК и СП должны вызвать военнообязанного. И только в случае, если он не явится без уважительных причин и не уведомит о причине неприбытия, протокол не составляют, а материалы административного дела передают руководителю ТЦК и СП для составления постановления наложения штрафа.
Кроме того, военнообязанному также должны сообщить о дате, времени и месте составления постановления. Здесь действуют такие же правила, как и при составлении протокола. Если нарушителю сообщили, но он не явился без уважительных причин, постановление может быть составлено без его участия.
Такие правила правила соблюдаются из-за того, что в случае нарушения процедуры, есть все шансы отменить постановление о наложении штрафа в суде.
Вторым пунктом юрист указал размер штрафа .
"После 19 мая этого года в разы вырос размер административного штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение в особый период. Раньше было от 3400 до 5100 грн, стало — от 17 000 до 25 500 грн. Важно: штраф выписывают тот, который был установлен на дату совершения нарушения", — сообщил Владимир Прядко.
Однако есть еще один важный нюанс. Если ТЦК и СП нарушат процедуру наложения штрафа (что происходит в большинстве случаев) или если военнообязанный не контролирует получение корреспонденции в свой почтовый адрес, он может узнать о штрафе уже с онлайн-сервиса "Дія", с электронного реестра должников или даже во время визита государственного исполнителя.
Для военнообязанного это означает, что исполнительное производство уже открыто, и в силу статьи 398 КУоАП штраф взимается уже в двойном размере, а в его сумму добавляется еще 10% исполнительного сбора.
"Можно ли на этом этапе еще что-то сделать или здесь уже остается только уплатить штраф? На этом этапе можно и нужно обращаться в суд с иском об отмене постановления ТЦК и СП, но вместе с заявлением о возобновлении пропущенного процессуального срока на основании статьи 121 Кодекса административного судопроизводства Украины. Практика свидетельствует, что суды отменяют такие постановления в подавляющем большинстве случаев", — рассказал юрист.
Могут ли забрать жилье должника
Далее отвечая на второй блок вопроса Владимир Прядко сказал, что будет с жильем.
Он подчеркнул, что если военнообязанный получил постановление руководителя ТЦК и СП о наложении штрафа и по определенным причинам не хочет обжаловать его в суде, или в случае, если суд проигран, тогда нужно понимать следующее — как этот штраф будут взимать.
По словам Владимира, все детали есть в статье 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве". В нем указано, что государственный исполнитель в первую очередь направляет взыскание на средства должника в национальной и иностранной валютах, а также другие ценности, находящиеся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Поэтому сначала арест будет наложен на любые банковские счета должника.
В случае если размер долга не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (по состоянию на 26 августа это 160 000 грн), взыскание на единое жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено, не осуществляется. Поэтому для того, чтобы государственный исполнитель имел основания наложить арест на жилье должника, военнообязанному нужно значительно "постараться" нарушить правила военного учета и мобилизационного законодательства.
Для того чтобы более четко понять ситуацию, юрист разобрал ее на примере. В частности, он разобрал порядок цифр в случае, когда военнообязанный получил повестку и не явился в ТЦК, и это произошло после 19 мая.
"На первый раз такого военнообязанного могут оштрафовать на 17 000 грн. Предположим, что о протоколе и постановлении он узнал уже от государственного исполнителя. Если так, то штраф уже будет в двойном размере, то есть 34 000 грн, и дополнительно 10% исполнительного сбора, вместе — 37 400 грн.
Предположим, что у должника нет денег на счетах, он нигде не работает. Штраф платить он не хочет или не может. Проходит определенное время. Должник снова получает повестку. Снова не является в ТЦК и СП. Здесь уже штраф может составить 25500 грн. Снова исполнительное производство. Двойной размер штрафа и дополнительные 10% исполнительного сбора, в общей сложности — 56 100 грн", — сказал юрист.
И даже в том случае, если истечет некоторое время и ситуация повторится, суммарный штраф за три постановления ТЦК составит 149 600 грн. И только четвертое постановление в теории может быть основанием для ареста недвижимости.
Итоги
Резюмируя свой ответ, юрист отметил, что сомневается, что озвученная им математика может быть воплощена в реальную жизнь. Однако в теории жилье все же могут забрать.
"На самом деле, зная реальные возможности ТЦК и СП относительно ресурсов, которые они могут выделять сейчас для наложения штрафов, и зная, как работают органы Государственной исполнительной службы, я очень сомневаюсь в том, чтобы эта озвученная мною математика нашла реальное воплощение в жизнь. Хотя теоретически это возможно", — сказал юрист, закончив свой ответ.
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