Штрафы от ТЦК — в Украине создали приложение для мониторинга

Телефон в руках человека. Фото: Pexels

В Украине создали бесплатное приложение, которое дает пользователям возможность проверять и мониторить штрафы, наложенные территориальными центрами комплектования. Разработчиками приложения Perevir является компания Binotel.

Об этом говорится на странице приложения в Google Play.

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Основные функции приложения Perevir включают в себя:

Проверку штрафов;

мониторинг и получение push-уведомления о новых штрафах, появляющихся в реестре;

доступ к подробной информации о каждом штрафе, включая дату, статус и другие важные детали;

помощь через страницу поддержки с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы и возможностью отправки запросов.

Источником данных является автоматизированная система исполнительного производства Министерства юстиции Украины.

"Приложение Perevir не является официальным инструментом ТЦК или любого другого государственного органа. Приложение не представляет ни одну государственную структуру и не является ее официальным источником. Вся информация, предоставляемая приложением, получается из открытого реестра АСВП, доступного через Министерство юстиции Украины", — говорится в сообщении.

Приложение Perevir уже доступно для загрузки в: