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Наказание для уклонистов — в каком случае их могут оставить жилья или машины

8 сентября 2024 07:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Если сумма штрафов уклониста будет более 160 тысяч гривен, то у него могут конфисковать жилье или другое ценное имущество
Судебное решение о конфискации жилья. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время общей мобилизации государство разными способами может наказывать тех, кто уклоняется от призыва в ряды ВСУ. Степень наказания зависит от степени нарушения закона о мобилизации, а в редких случаях таких граждан могут даже оставить без жилья, информируют Новини.LIVE.

Каким образом могут наказывать уклонистов

Обычно тех, кто не явился по повестке в ТЦК обновить свои данные, согласно законодательству, штрафуют на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен. Юридическое лицо оштрафуют еще сильнее — от 34 до 59 тысяч гривен.

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Но если человек решил не платить штраф, наказанием может стать даже арест имущества. Если сумма штрафов достигнет 160 тысяч гривен, а уклонист не будет ее платить, то тогда государство действительно имеет право конфисковать у такого человека жилье, чтобы за счет реализации помещения погасить долг. Кроме жилья у уклониста могут конфисковать транспорт или ценное имущество.

Сами штрафы можно оплачивать онлайн. Проверка их наличия доступна через сервис Opendatabot или приложение "Дія".

Следует помнить, что за игнорирование так называемой "боевой повестки" (после прохождения ВЛК) вообще может наступить уголовная ответственность.

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