Штраф за неявку до ТЦК — чи можуть накласти арешт на квартиру

Співробітники ТЦК перевіряють списки ухилянтів. Фото: Вінницький ТЦК

Суд має право накласти арешт на майно ухилянта, зокрема, на нерухомість (квартиру чи будинок). Але існують випадки, коли єдине житло такого військовозобов’язаного громадянина не можуть відчужити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Арешт майна ухилянта

Згідно із чинним законодавством, громадянин, який ухиляється від виконання умов військового обліку, може бути оштрафований за поданням ТЦК.

Крім того, на майно такого громадянина може бути накладений арешт.

"Першочергово виконавець накладає арешт на банківські рахунки та, якщо на останніх є кошти, стягує саме їх. Крім того, у разі недостатної кількості коштів, арешт накладається на рухоме майно", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли квартиру не можуть відібрати

Юрист нагадав, що існує важлива умова у питання можливого арешту нерухомості ухилянта.

"У випадку, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (з 01 квітня 2024 року — 160 000 грн), стягнення єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", — підкреслив Айвазян.

У такій ситуації виконавець мусить вжити відповідних заходів для виконання рішення суду за рахунок іншого майна боржника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке майно суд не зможе забрати у ухилянтів.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації ухилянта можуть позбавити автомобіля.