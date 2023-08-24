Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине 24 августа 2023

Лом нержавеющей стали. Фото: recycleinme.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь – это сплав железа с хромом и другими элементами, обладающий высокой коррозионной стойкостью. Она используется в разных отраслях промышленности и в быту. Из этого сплава делают посуду, сантехнику, бытовую технику и другие предметы домашнего обихода. Сталь является одним из самых перерабатываемых материалов в мире. Переработка стали позволяет сэкономить энергию, снизить загрязнение окружающей среды и сохранить природные ресурсы. Кроме того, сдача "нержавейки" в пункты приема вторсырья может быть достаточно прибыльным делом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в августе.

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Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь не ржавеет, поскольку ее верхний слой покрыт тонкой защитной пленкой из оксида хрома. Эта пленка называется пассивным слоем. Пассивный слой образуется на поверхности нержавеющей стали в результате реакции оксида хрома с кислородом воздуха. Оксид хрома образует очень тонкую, но крепкую пленку, которая защищает поверхность нержавеющей стали от коррозии. Если поверхность нержавеющей стали загрязнена или повреждена, этот слой может быть разрушен. И тогда нержавеющая сталь может начать ржаветь.

Трезубец на монументе "Украина-мать" изготовлен из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм. Нержавеющая сталь используется для изготовления самой фигуры трезубца, а сталь зарубежного производства используется для изготовления основания трезубца.

Многие современные небоскребы и коммерческие здания используют стекло и сталь, как правило, именно нержавеющую, в своем дизайне. Эти материалы имеют не только современный и стильный вид, но также придают высокую степень прозрачности, позволяя максимально использовать естественное освещение и создавать ощущение пространства.

В 2017 году было изобретено мыло из нержавеющей стали. Это не настоящее мыло в традиционном смысле этого термина. Это скорее предмет, используемый для удаления неприятных запахов, таких как запах чеснока, лука или рыбы из рук. Принцип действия такого мыла основан на химической реакции между нежелательными молекулами, вызывающими запахи, и хромом в стали.

Выделяют несколько типов нержавеющих сталей в зависимости от их химического состава и свойств, таких как стойкость к коррозии, жаропрочность и окалиностойкость. В общем, понятие "нержавеющая сталь" включает более 100 разнообразных сплавов. Некоторые из них более подходят для использования внутри помещений и в бытовых условиях, в то время как другие предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

Как формируется цена на "нержавейку" и как ее правильно сдавать

Стоимость лома нержавеющей стали напрямую связана с ее маркой. Основной фактор, определяющий цену – это состав стали. Например, нержавеющая сталь, содержащая примерно 8% никеля в сочетании с железом, обычно имеет наивысшую ценность. Другие варианты нержавеющей стали, включающие дополнительные металлы в своем составе, могут иметь более низкую цену.

Не стоит забывать, что стоимость лома нержавеющей стали также подвержена колебаниям в зависимости от текущего спроса на рынке. Именно поэтому важно внимательно следить за актуальными ценами в пунктах приема вторсырья. Также сравните предложения разных пунктов приема. Некоторые могут предоставить более выгодные условия, чем другие.

Для того чтобы получить лучшую цену за свой лом нержавеющей стали, рекомендуется провести некоторые подготовительные шаги. Вам следует классифицировать лом по типу и марке нержавеющей стали, поскольку это влияет на его стоимость.

Также необходимо освободить ваш лом от грязи и пластика, чтобы он находился в наилучшем возможном состоянии. От состояния лома зависит и его ценность, поэтому чем бережнее вы подготовите его к продаже, тем выгоднее будет для вас итоговая сделка.

Если это такое, перед посещением пункта приема измерьте или взвесьте ваш лом. Это позволит вам более точно оценить, какая стоимость может быть предложена и избежать возможных недоразумений.

Цены на брюхо нержавеющей стали в Украине.

Цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки" в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 33 до 43 грн.

Винницкая область — от 35 до 40 грн.

Днепропетровская область — от 35 до 45 грн.

Житомирская область — от 24 до 32 грн.

Закарпатская область — от 18 до 23 грн.

Запорожская область — от 30 до 40 грн.

Ивано-Франковская область — от 16 до 30 грн.

Кировоградская область — от 16 до 35 грн.

Львовская область — от 30 до 35 грн.

Николаевская область — от 30 до 45 грн.

Одесская область — от 35 до 45 грн.

Полтавская область — от 16 до 22 грн.

Сумская область — от 23 до 45 грн.

Тернопольская область — от 18 до 25 грн.

Харьковская область — от 30 до 55 грн.

Хмельницкая область — от 16 до 22 грн.

Черкасская область — от 17 до 25 грн.

Черновицкая область — от 19 до 34 грн.

Черниговская область — от 15 до 25 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия , и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В эти не простые для каждого украинца времена сдачи металла могут быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы , золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.