Ціни на брухт чорного металу в Україні 18 серпня 2023 року

Звалище металобрухту. Фото: evreka.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це залізо та його сплави, що містять вуглець. Вони широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, транспорті, та інших галузях промисловості та відіграють важливу роль у розвитку людства. Вони дозволили побудувати перші цивілізації, створити нові технології та покращити якість життя.

Існує безліч причин, з яких здавання металобрухту у переробку э важливим та відповідальним кроком, проте головна — це може принести непогані гроші. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні в серпні.

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Цікаві факти про залізо, сталь та чавун

Температура плавлення заліза становить 1538 градусів за Цельсієм, а температура кипіння — 2862 градуси за Цельсієм. Це означає, що залізо стає рідким при температурі вище 1538 градусів за Цельсієм, а при температурі вище 2862 градусів за Цельсієм — перетворюється на пару.

Чорні метали поділяють на два види: сталь та чавун. Основна відмінність між цими двома видами у складі вуглецю Сталь — це сплав заліза та вуглецю, що містить менше 2,14% вуглецю. Сталь має високу міцність, пластичність і ковкість. Чавун — це сплав заліза та вуглецю, що містить понад 2,14% вуглецю. Чавун має високу твердість, але крихкий.

Дамаська сталь — це сталь з характерним візерунком, який досягається шляхом чергування верств різних видів сталі з різним вмістом вуглецю. Цей візерунок надає дамаської сталі унікальні властивості, такі як висока міцність, гнучкість і ріжуча здатність. В даний час технологія виробництва дамаської сталі практично втрачена. Однак деякі ковалі, як і раніше, виготовляють дамаську сталь вручну. Це дуже трудомісткий і дорогий процес, але результат того вартий. Дамаська сталь, як і раніше, є одним з найкращих матеріалів для виготовлення клинків.

Чавун — один із найстаріших чорних металів. Історично чавун використовувався у різних галузях, включаючи будівництво мостів, кованих виробів, огорож, лав та інших зовнішніх орнаментів. Його специфічний зовнішній вигляд та здатність до лиття у різноманітні форми зробили його популярним вибором для створення прикрас та декоративних елементів.

Витрати виробництво сталі значно знизилися протягом останніх кілька десятиліть. Зокрема, у Північній Америці витрати на виробництво стали знизилися на 60% після Другої світової війни та ще на 34% після 1972 року. Це призвело до значного зростання виробництва сталі в регіоні, який став одним із найбільших виробників сталі у світі.

Як правильно здавати металобрухт

Відомо, що джерелом металів є залізна руда. Її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних часових та енергетичних витрат. Більше того, слід враховувати, що ці процеси також негативно впливають на навколишнє середовище.

У цьому контексті здавання металобрухту у пункти приймоу вторсировини може виявитися надзвичайно корисним. Переробкою металевих виробів, які раніше були у вжитку, можна не тільки скоротити екологічні збитки, але і заробити непогані гроші.

Людям, які вперше збираються здати металобрухт, варто звернути увагу на такі аспекти:

Особливу увагу варто приділити невеликим деталям та виробам, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів прийому металу. Це пояснюється тим, що обробка та перевезення таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції будуть оцінені нижче в ціні, оскільки їхнє транспортування та зважування є більш трудомісткими процесами. Важливо враховувати, що вартість металобрухту також може зменшитись, якщо потрібно використовувати ріжуче обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням їх у прес.

Підготувати металобрухт до здачі можна наступним чином:

Розсортувати брухт на чорні та кольорові метали: Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої: нержавіюча сталь має більш високу вартість. Розбирати складні вироби з неметалевими частинами, здаючи лише метал. Очистити брухт від забруднень, які знижують ціну: видалити іржу, забруднення, теплоізоляцію, азбест, ізоляцію з електричних кабелів. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за низькою ціною. Розрізати складні та довгомірні конструкції, листові матеріали: це полегшить транспортування та зважування. Деякі скупники брухту надають цю послугу, але це може вплинути на ціну. Здавати одразу велику кількість металобрухту. Це може підвищити кінцеву ціну вашого металобрухту.

Ціни на чорний метал в Україні

Ціни на 1 кг чорних металів (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 2,5 до 5 грн

Вінницька область — від 2,5 до 7 грн.

Волинська область — від 2,5 до 7 грн.

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн.

Житомирська область — від от 2,5 до 6,5 грн.

Закарпатська область — від 2,5 до 7 грн.

Запорізька область — від 2,5 до 7,1 грн.

Івано-Франківська область — від 2,5 до 7 грн.

Кіровоградська область — від 2,5 до 6,9 грн.

Львівська область — від 2,5 до 7 грн.

Миколаївська область — від 2,5 до 6,8 грн.

Одеська область — від 2,5 до 7,3 грн.

Полтавська область — від 2,5 до 6,5 грн.

Рівненська область — від 2,5 до 6,5 грн.

Сумська область — від 2,5 до 6,1 грн.

Тернопільська область — від 2,5 до 5,5 грн.

Хмельницька область — від 2,5 до 7,1 грн.

Черкаська область — от 2,5 до 5,5 грн.

Чернівецька область — від 2,5 до 7,1 грн.

Чернігівська область — від 2,5 до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у серпні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.