Ціни на платину в Україні у серпні 2023

Брухт платини. Фото: alphacoders.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Платина — це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства. Вона була відома індіанцям Південної Америки задовго до того, як її відкрили європейці. Платину використовували для виготовлення прикрас, посуду та інших предметів побуту. Пізніше платина була визнана дорогоцінним металом і почала використовуватися в Європі. Платина має низку унікальних властивостей, які роблять її незамінною у різних галузях промисловості.

Сьогодні платина залишається одним із найважливіших дорогоцінних металів у світі. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати платину в Україні у серпні.

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Цікаві факти про платину

Платина і золото часто зустрічаються разом у природних рудах. Однак золотодобувачі минулого не завжди усвідомлювали вартість їхніх знахідок. Платина в історії була менш цінною, ніж золото, і її наявність у руді навіть могло ускладнити процес видобування золота. Спочатку платина була визнана марною для багатьох галузей через її високу щільність і неможливість обробки традиційними способами. Протягом тривалого часу цей метал сприймався скоріше як перешкода, ніж як цінна сировина.

Перші іспанські дослідники і конкістадори, що зіткнулися з цим металом у Південній Америці, ставилися до нього з подивом через його високу тугоплавкість і складність обробки. Через ці складнощі вони зневажливо називали цей метал platina, що означає "маленьке срібло".

Крім виробництва прикрас платина активно використовується у хімічній промисловості, електроніці, медицині, стоматології та при виготовленні оптичного скла.

Платина є одним із найінертніших металів. Це означає, що вона має високу стійкість до хімічних реакцій та корозії в більшості навколишніх середовищ. Платина не розчиняється в більшості кислот і лугів, включаючи такі сильні кислоти, як соляна кислота та азотна кислота. А також сильні луги, такі як гідроксид натрію. Це робить її цінним матеріалом для застосування, де потрібна хімічна стійкість.

Переробка платини — це процес вилучення металу з використаних платинових виробів, таких як ювелірні вироби, каталізатори та автомобільні вихлопні системи. Платина — це один з металів, що легко переробляються у світі. Вона може бути перероблена до 99,99% чистоти.

Як правильно здавати платину у ломбард

Здавання платини у ломбард може допомогти вирішити фінансову скруту. За цей дорогоцінний метал можна отримати досить непогані гроші. Рідкісність платини обумовлена тим, що вона зустрічається в природі лише на невеликій кількості місць. Часто непрофесіонали плутають платину з паладієм чи сріблом. Однак платина виділяється серед інших металів своєю високою температурою плавлення, твердістю та щільністю.

Для отримання позики можна здавати окремі ювелірні вироби:

обручки;

ланцюжки;

кулони;

сережки.

Також ломбарди можуть приймати ювелірні набори та зливки. При оцінюванні цінності та можливості надання позики враховується тип платини (декоративна чи технічна), наявність дорогоцінних вставок (каменів) та інші характеристики виробів.

Експертна оцінка виробу, що пропонується у заставу, проводиться безкоштовно. Після оцінки ви не зобов'язані укладати договір застави. Якщо ціна вам не підійша, ви можете звернутися до іншого ломбарду. Процедура оцінки займає близько 20 хвилин і включає наступні етапи:

Огляд виробу: оцінюється наявність проби, зовнішній вигляд. Якщо у виробі є каміння, перевіряється їх цілісність та кількість. Перевірка проби: використовуються хімічні реактиви для перевірки проби металу. Зважування: Вага виробу має вплив на суму позики. Зливки виготовлені з 999 проби і їх вартість можна визначити заздалегідь. Додаткові критерії: фірма-виробник та художня цінність можуть впливати на розмір позики. Дизайнерські прикраси або антикварні вироби з високою вірогідністю оцінять вище.

Слід зазначити, що стандартні процедури можуть змінюватися залежно від ломбарду.

Ціна на платину при заставі визначається кількома факторами:

Вартість чистої платини на міжнародному ринку: ціна на платину на світових біржах постійно змінюється, залежно від економічної та політичної ситуації. Важливо розуміти, що ломбарди встановлюють ціни, нижчі за біржові, щоб врахувати свої витрати та ризики. Проба платини: У різних галузях використовують різні проби платини. Наприклад, метал 850 проби може бути затребуваний у промисловості, а 900 та 950 проби використовуються для виготовлення ювелірних прикрас. Платина 999 проби може застосовуватися у військовій чи лабораторній областях. Вищі проби зазвичай дорожчі через меншу кількість домішок в металі, а також використання більш дорогих добавок, таких як титан, свинець, ітрій. Ступінь зносу: При здаванні платини в заставу зазвичай не враховується ступінь зносу. Дефекти на металі не впливають на кінцеву суму позики, оскільки їх можна легко усунути поліруванням. Головними факторами для оцінки залишаються проба, вага та поточна ринкова ціна.

Ціни на платину в Україні

Закупівельні ціни на платину від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 1040,05 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 1029,65 грн/грам.

Платина, яка не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 998,45 грн/грам.

Закупівельні ціни на платину у брухті від Національного банку України:

900 проба: 898,61 грн/грам.

950 проба: 1108,47 грн/грам.

999,5 проба: 1303,43 грн/грам.

Середня ціна на платину в ломбардах України, залежно від стану вироба та проби, починається від 795 грн за грам і може доходити до 1040 грн грн за грам.

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